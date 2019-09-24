Солістка гурту KAZKA натякнула на роман з колегою-музикантом

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Музиканти з гурту KAZKA закрутили роман
Музиканти з гурту KAZKA закрутили роман / Instagram / @kazka.band

Олександра Зарицька, яка є солісткою відомого українського поп-гурту KAZKA, неабияк розбурхала мережу. Днем раніше зірка оприлюднила романтичне фото з музикантом гурту Микитою Будашом.

Про роман з коханим чоловіком фронтвумен гурту неодноразово натякала раніше у своїх Instagram-публікаціях, але не показувала обличчя обранця. 23 вересня Зарицька здійснила "камінг-аут", як це називають її прихильники, і натякнула на роман з клавішником та гітаристом гурту Микитою.

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"Тихенько вкрасти від людей, до ніг кидати орхідеї", – романтично підписала знімок артистка, наводячи рядки з пісні гурту "Він", на якому Микита сидить спиною до камери, а Олександра ніжно опирається на його плече та усміхається. Локація для фото видалась не менш романтичною – набережна міського озера. 

Гурт KAZKA
Музиканти з гурту KAZKA закрутили роман / Instagram / @kazka.band

Фанати гурту KAZKA засипали кумирів компліментами та побажали їм палкого та щирого кохання: "Який красивий камінг-аут!", "Ех, ця любов", "Чекати сподівань, надій… і гомоніти про всесвіт! Успіхів!", "Будете як Потап і Настя", "Любов у повітрі".

Журналісти LifeStyle 24 звернулись до представників гурту для підтвердження роману Олександри та Микити, однак вони наразі нічого не коментують.

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Теги: LifeStyle Зіркові романи KAZKA
Джерело: LifeStyle 24
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