Солістка гурту KAZKA піснею відповіла на гострі заяви хейтерів: відео

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Олександра Заріцька з гурту KAZKA піснею відповіла на гострі заяви хейтерів
Олександра Заріцька з гурту KAZKA піснею відповіла на гострі заяви хейтерів / changeua.com

Гурт KAZKA, який претендує на перемогу в Нацвідборі Євробачення-2019, наткнувся на нещадну критику в мережі. Причиною для гострих заяв став не ідеальний спів солістки колективу Олександри Заріцької. Після шквалу критики зірка вирішила показати, як насправді вона співає.

Відповідне відео з'явилось на Instagram-сторінці гурту KAZKA. Перед камерою Олександра Заріцька виконала досить складну композицію Крістіни Агілери Hurt, показавши свої вокальні дані. Ймовірно, це була своєрідна відповідь всім хейтерам, які засипали її критикою та навіть створили флешмоб #NOKAZKA. 

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Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

На такий ролик відреагувало чимало прихильників популярного колективу, зазначивши, що Олександра Заріцька співає чудово і не повинна звертати увагу на хейтерів. Та були й такі, хто зазначили, що навіть у цій композиції чути хвилювання вокалістки KAZKA, тому їй є над чим працювати. 

Чому гурт KAZKA розкритикували?

Під час другого півфіналу Нацвідбору Євробачення, який пройшов 16 лютого, учасники колективу KAZKA презентували свою пісню Apart. За словами зіркових суддів, солістка колективу Олександра Заріцька показала не найкращий результати під час виконання пісні наживо. Як і в 2018 році, це найбільша проблема колективу, яка стоїть на заваді до сцени Євробачення-2019. І хоч KAZKA, за результатами голосування суддів та глядачів, потрапив до фіналу Нацвідбору, Джамала переконана, що вибороти перемогу їм буде вкрай складно. 

Водночас мережу підкорює кавер невідомої співачки, яка переспівала Apart українською мовою. Користувачі мережі заявили, що дівчина виступила значно краще, аніж її кумир – Олександра Заріцька. 

Нацвідбір Євробачення-2019: дивитись онлайн – виступ гурту KAZKA

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Євробачення 2019 KAZKA
Джерело: LifeStyle 24
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