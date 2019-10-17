Солістка гурту KAZKA похизувалася пишними сідницями в бікіні: фото

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Олександра Зарицька
Олександра Зарицька / Instagram / @kazka.band

Олександра Зарицька, яка є солісткою відомого українського поп-гурту KAZKA, приголомшила шанувальників яскравими знімками у соціальних мережах.

Зарицька, яка днями натякнула на роман з клавішником та гітаристом гурту Микитою Будашом, опублікувала нові звабливі знімки на своїй сторінці в інстаграмі. 

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На світлинах Олександра позує в чорному купальнику у басейні. Фронтвумен гурту KAZKA не боїться відверто демонструвати фігуру прихильникам.

Ми зробили ці фото вчора в Києві. Обожнюю таку осінь. А сьогодні ми дописали останній трек з альбому NIRVANA,
– додала співачка у підписі.

Протягом перших годин фото назбирали понад 7 тисяч вподобань і компліменти від фанатів у коментарях: "Красотка", "Чарівно", "Саша, ти неймовірно красива". Також шанувальники поцікавилися, коли вийде нова пісня.

Олександра Зарицька
Олександра Зарицька / Instagram / @kazka.band

Олександра Зарицька
Олександра Зарицька / Instagram / @kazka.band

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Теги: LifeStyle Еротика Новини LifeStyle KAZKA
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