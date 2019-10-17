Солістка гурту KAZKA похизувалася пишними сідницями в бікіні: фото

Олександра Зарицька, яка є солісткою відомого українського поп-гурту KAZKA, приголомшила шанувальників яскравими знімками у соціальних мережах.

Зарицька, яка днями натякнула на роман з клавішником та гітаристом гурту Микитою Будашом, опублікувала нові звабливі знімки на своїй сторінці в інстаграмі.

Читайте також: Була коханкою свого чоловіка, – Оля Полякова приголомшила заявою

На світлинах Олександра позує в чорному купальнику у басейні. Фронтвумен гурту KAZKA не боїться відверто демонструвати фігуру прихильникам.

Ми зробили ці фото вчора в Києві. Обожнюю таку осінь. А сьогодні ми дописали останній трек з альбому NIRVANA,

– додала співачка у підписі.

Протягом перших годин фото назбирали понад 7 тисяч вподобань і компліменти від фанатів у коментарях: "Красотка", "Чарівно", "Саша, ти неймовірно красива". Також шанувальники поцікавилися, коли вийде нова пісня.



Олександра Зарицька / Instagram / @kazka.band



Олександра Зарицька / Instagram / @kazka.band