Солістка гурту KAZKA похизувалася пишними сідницями в бікіні: фото
Олександра Зарицька, яка є солісткою відомого українського поп-гурту KAZKA, приголомшила шанувальників яскравими знімками у соціальних мережах.
Зарицька, яка днями натякнула на роман з клавішником та гітаристом гурту Микитою Будашом, опублікувала нові звабливі знімки на своїй сторінці в інстаграмі.
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На світлинах Олександра позує в чорному купальнику у басейні. Фронтвумен гурту KAZKA не боїться відверто демонструвати фігуру прихильникам.
Ми зробили ці фото вчора в Києві. Обожнюю таку осінь. А сьогодні ми дописали останній трек з альбому NIRVANA,
– додала співачка у підписі.
Протягом перших годин фото назбирали понад 7 тисяч вподобань і компліменти від фанатів у коментарях: "Красотка", "Чарівно", "Саша, ти неймовірно красива". Також шанувальники поцікавилися, коли вийде нова пісня.
Олександра Зарицька / Instagram / @kazka.band
Олександра Зарицька / Instagram / @kazka.band