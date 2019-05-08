Солістка гурту Lama кардинально змінила імідж для нового кліпу: відео

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Наталія Дзеньків – вокалістка гурту Lama
Наталія Дзеньків – вокалістка гурту Lama / Instagram / @lamaukraine

Наталія Дзеньків, яка є незмінною вокалісткою гурту Lama, погодилась на досить несподівані зміни іміджу для нового кліпу "Дим". Запальна брюнетка з легкістю перевтілилась у білявку.

В ексклюзивному інтерв'ю для журналістів LifeStyle 24 Наталія Дзеньків зізналась, що прихильники побачать її зовсім іншою. Секрети нового кліпу "Дим" артистка вирішила не розкривати, однак натякнула, що експеримент із зовнішністю зможе здивувати глядачів. 

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"Я експериментую зараз в піснях, музиці, образах, але водночас повертаюсь до того, що вже було. Моментами мій стиль буде незмінним, бо це є частинкою мене, але будуть кадри, де я постану кардинально іншою, що зможе здивувати глядача. Не знаю, як це сприйметься, але мені дуже хотілось щось змінити", – розповідала Наталія Дзеньків. 

Минуло трішки більше місяця після прем'єри ритмічної пісні "Дим", як гурт Lama презентував тизер до ефектного кліпу. Як і обіцяла Наталія Дзеньків, у ролику вона постала у новому образі: зірка приміряла біляве волосся, змінившись до невпізнання. Окрім цього, у кліпі знявся фіналіст проекту "Танці з зірками" Максим Єжов, який виходив на паркет з Лесею Нікітюк. 

Так, друзі, у кліпі на пісню "Дим" я білявка! Коли ми запалюємо кохання, світ навколо змінюється, так чому б не перевтілитися? Ніколи не стримуйте себе,
– написала Наталія Дзеньків до ролика.

Згідно з тизером, новий кліп меломани зможуть переглянути вже 14 травня. Прем'єра ролика відбудеться на YouTube-каналі гурту Lama.

Дивіться тизер до нового кліпу гурту Lama – "Дим": відео 

 

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Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: LifeStyle 24
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