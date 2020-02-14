Солістка гурту "НеАнгели" похизувалась стрункою фігурою в купальнику: спекотні фото

Вікторія Смеюха, яка є солісткою гурту "НеАнгели", вміло знаходить час у гастрольному графіку для відпочинку. Зимовий вікенд вона вирішила провести на Мальдівах, звідки вже встигла опублікувати сексуальні фото.

Світлини з'явились на офіційній інтаграм-сторінці зірки та одразу ж розбурхали мережу. Вікторія з гурту "НеАнгели" постала перед прихильниками у стильних купальниках, які підкреслили бездоганну фігуру артистки.

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"Не треба паніки, адже ми не на "Титаніку". У перші дні перебування мені особливо хотілося заявити про свої плани, заодно і показати себе у купальнику з квітами кольорів нашого рідного прапору України", – зазначила Вікторія, додавши до допису фото з відпочинку на яхті.

Окрім цього, Вікторія залюбки ділиться враженнями від екзотичних пейзажів та лайфхаками харчування, які допомагають їй стежити за формами. Артистка зізналась прихильникам, що розпочинає день зі склянки води з лимонним соком та зарядки. Однак це далеко не всі секрети стрункості українки.

Правильний настрій зранку задає настрій на весь день. Мій ранок починається зі склянки води з лимонним соком, легкої розтяжки для хребта. І тільки потім душ, сніданок і розподіл планів на день,

– розповіла Вікторія.

Сотні людей вподобали пляжні фото солістки гурту "НеАнгели" та надихнулись її прикладом. Підписники блогу співачки із захватом коментували дописи Вікторії та ділились і своїми лайфхаками схуднення.