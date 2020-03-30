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Солістка гурту The Hardkiss зізналась, що була на межі розлучення з чоловіком

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Юлія Саніна і Вал Бебко / Instagram / @the_hardkiss

Українська вокалістка Юлія Саніна з гурту The Hardkiss знайома зі своїм чоловіком більше 11 років. За цей час вони одружились та народили сина Данила. Втім, як і в кожної сім'ї, у них був кризовий момент, який поставив під сумнів доцільність продовження їхнього шлюбу.

За словами Юлії Саніної в інтерв'ю Маші Єфросиніної, з чоловіком Валерієм Бебком у них були проблеми через рік-два після народження сина Данила (хлопчик народився у 2015-му). Тоді ж у них був пік кар'єри, а догляд за сином та інші сімейні моменти важко поєднувались із напруженою роботою. 

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Тоді здавалося, що все завалиться, а цього не можна було допустити. Не хотілося і не можна було. Бо втративши стосунки, ми крім того, що могли втратити сім'ю, могли також втратити і гурт. Було все одночасно – маленька дитина, запис альбому, підготовка великого шоу і будівництво будинку. Нормальні люди такі чотири стресові напрямки в один період не зводять,
– зізналась артистка. 

Співачка поділилась, що тоді було дуже страшно, адже всі сфери їхнього життя були "зав'язані на коханні". І тому одного разу пара вирішила серйозно і "голосно" поговорити під час гастрольного туру.

"Коли ти розумієш, що немає іскри в очах, коли просто втома в очах від усього, від усіх і від одне одного, що найжахливіше. Коли немає підтримки і вже просто все одно... І ми сіли і зрозуміли, що або потрібно щось міняти, або закінчувати. І ми вирішили, що потрібно міняти. І вже за тиждень після роботи над стосунками все змінилося", – додала знаменитість.

Тоді ж Юлія зрозуміла, шо такого більше ніколи не допустит і другу дитину рано ще планувати.

Я зрозуміла, що більше такого у моєму житті ніколи не допущу. Мабуть, тому ми і відтягуємо з плануванням другої дитини, тому що у нас грандіозні плани на майбутнє щодо кар'єри,
– резюмувала Саніна.

 

Дивіться повне інтерв'ю Юлії Саніної із The Hardkiss:

 

Автор: Уляна Журба
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Зіркові розлучення The Hardkiss
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