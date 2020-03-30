Солістка гурту The Hardkiss зізналась, що була на межі розлучення з чоловіком
Українська вокалістка Юлія Саніна з гурту The Hardkiss знайома зі своїм чоловіком більше 11 років. За цей час вони одружились та народили сина Данила. Втім, як і в кожної сім'ї, у них був кризовий момент, який поставив під сумнів доцільність продовження їхнього шлюбу.
За словами Юлії Саніної в інтерв'ю Маші Єфросиніної, з чоловіком Валерієм Бебком у них були проблеми через рік-два після народження сина Данила (хлопчик народився у 2015-му). Тоді ж у них був пік кар'єри, а догляд за сином та інші сімейні моменти важко поєднувались із напруженою роботою.
До теми Нікіта Добринін та Даша Квіткова розповіли про перенесення весілля та труднощі в стосунках
Тоді здавалося, що все завалиться, а цього не можна було допустити. Не хотілося і не можна було. Бо втративши стосунки, ми крім того, що могли втратити сім'ю, могли також втратити і гурт. Було все одночасно – маленька дитина, запис альбому, підготовка великого шоу і будівництво будинку. Нормальні люди такі чотири стресові напрямки в один період не зводять,
– зізналась артистка.
Співачка поділилась, що тоді було дуже страшно, адже всі сфери їхнього життя були "зав'язані на коханні". І тому одного разу пара вирішила серйозно і "голосно" поговорити під час гастрольного туру.
"Коли ти розумієш, що немає іскри в очах, коли просто втома в очах від усього, від усіх і від одне одного, що найжахливіше. Коли немає підтримки і вже просто все одно... І ми сіли і зрозуміли, що або потрібно щось міняти, або закінчувати. І ми вирішили, що потрібно міняти. І вже за тиждень після роботи над стосунками все змінилося", – додала знаменитість.
Тоді ж Юлія зрозуміла, шо такого більше ніколи не допустит і другу дитину рано ще планувати.
Я зрозуміла, що більше такого у моєму житті ніколи не допущу. Мабуть, тому ми і відтягуємо з плануванням другої дитини, тому що у нас грандіозні плани на майбутнє щодо кар'єри,
– резюмувала Саніна.
Дивіться повне інтерв'ю Юлії Саніної із The Hardkiss:
Читайте також
-
У Netflix вигадали оригінальний спосіб, як змусити людей дотримуватись умов карантинусьогодні , 12:11
-
Автор хіта I Love Rock 'n' Roll Алан Меррілл помер від коронавірусусьогодні , 11:44
-
72-річний батько Девіда Бекхема одружується з мільйонеркоюсьогодні , 11:40
-
Помер Джон Каллахан – актор серіалів "Санта-Барбара" та "Відчайдушні домогосподарки"сьогодні , 13:50
-
Хворого на коронавірус Пласідо Домінго виписали з лікарні після ускладнень, – ЗМІсьогодні , 11:02
-
Тілль Ліндеманн вперше кумедно відреагував на чутки про коронавіруссьогодні , 13:42