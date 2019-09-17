Солістка гурту "ВІА Гра" скопіювала еротичний образ Кайлі Дженнер: фото 18+

Жовтневі обкладинки глянців вже підкорюють мережу. Днями російський журнал MAXIM також анонсував новий випуск із солісткою гурту "ВІА Гра" Ерікою Герцег. Однак у сексуальних знімках співачки можна з легкістю помітити плагіат.

Фото анонсу розмістила сама Еріка Герцег, яка у мережі зізналась, що вдруге стала головною зіркою випуску MAXIM. Для російського глянцю вона приміряла звабливі образи, які вже встигли розбурхати мережу та оскандалитись.

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Солістка гурту "ВІА Гра" Еріка Герцег постала у прозорому сітчастому боді. Інтимні місця артистка прикрила за допомогою вдало обраної пози та складених на грудях рук. Однак у сексуальному та дещо провокативному образі є плагіат.



Еріка Герцег / Фото: Instagram / @erikaherceg

Раніше в подібному боді фотографувалась Кайлі Дженнер. Рекламу для знаменитої мільярдерки створила українка Саша Самсонова, яка запропонувала зірці позувати лежачи, прикривши руками груди. Такі ж знімки з'явились і в Еріки Герцег.

Еріка Герцег та Кайлі Дженнер / Фотопорівняння

Про плагіат свідчить і ролик, який Еріка Герцег розмістила у своєму блозі. На кадрах видно, як автор зйомки, російський фотограф Лев Єфімов, зблизька показав струнке тіло співачки. Еротичності кадрам надавали плавні рухи артистки. Однак саме такий промо-ролик у липні 2019 року випустила Кайлі Дженнер. Відео було рекламою запуску її нової лінії косметики Kylie Skin.