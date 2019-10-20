Солістка гурту YUKO розповіла, чи отримала українське громадянство

233 Читать новость на русском
YUKO
YUKO / Фото з відкритих мереж

Вокалістка україномовного гурту YUKO Юлія Юріна, яка родом з Росії, під час Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2019 зізналася, що має намір відмовитися від російського громадянства і отримати українське. Зірка вперше прокоментувала, чи реалізувалися її плани.

Про це Юлія Юріна розповіла в інтерв'ю програми "Світське життя".

Читайте також: Бив і залякував пістолетом: фіналістка Нацвідбору на Євробачення YUKO була жертвою насильства

Нагадаємо, гурт YUKO виступив на відборі Євробачення-2019 з українською народною піснею "Калина" з новим аранжуванням. Після виступу Сергій Притула заявив, що їхній тандем активно обговорювали через гастролі в Росії. Згодом ведучий запитав солістку гурту Юлію Юріну, чи готова вона стати громадянкою України, на що дівчина погодилася і наголосила, що хоче стати українкою.

Днями Юлія Повідомила, що вона таки отримати посвідку на постійне проживання в Україні. Співачка намагалася отримати її протягом останніх трьох років. Також артистка згадала про те, що Притула пообіцяв їй допомогти прискорити отримання українського громадянства.

Так, я отримала ПМЖ, нарешті. Мене можна вітати з цим. Отримала посвідку на постійне проживання. Цю посвідку я робила три роки і без сторонньої допомоги мені потрібно ще дуже і дуже багато часу. Допомоги, яку мені запропонував Сергій Притула,
– сказала Юріна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений YUKO (@yukoua)

 

 

blog_ava
Як переведення годинника впливає на здоров'я
сьогодні
2208
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини України
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як носити кольорові колготки восени 2019 року: стильні поради з фото
19 жовтня 20:23 Як носити кольорові колготки восени 2019 року: стильні поради з фото
Анастасія Манюхіна 2348
Лесі Нікітюк – 32: маловідомі факти про харизматичну ведучу
19 жовтня 13:39 Лесі Нікітюк – 32: маловідомі факти про харизматичну ведучу
Юлія Михайлова 6367
Куди поїхати на вихідні в Україні: підбірка найцікавіших місць
18 жовтня 19:35 Куди поїхати на вихідні в Україні: підбірка найцікавіших місць
Юлія Турелик 2644
Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 18 – 20 жовтня
18 жовтня 17:29 Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 18 – 20 жовтня
188
Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
18 жовтня 12:03 Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
Квітослава Туз 41407
Новини
Більше новин
Залиште відгук