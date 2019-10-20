Солістка гурту YUKO розповіла, чи отримала українське громадянство

Вокалістка україномовного гурту YUKO Юлія Юріна, яка родом з Росії, під час Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2019 зізналася, що має намір відмовитися від російського громадянства і отримати українське. Зірка вперше прокоментувала, чи реалізувалися її плани.

Про це Юлія Юріна розповіла в інтерв'ю програми "Світське життя".

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Нагадаємо, гурт YUKO виступив на відборі Євробачення-2019 з українською народною піснею "Калина" з новим аранжуванням. Після виступу Сергій Притула заявив, що їхній тандем активно обговорювали через гастролі в Росії. Згодом ведучий запитав солістку гурту Юлію Юріну, чи готова вона стати громадянкою України, на що дівчина погодилася і наголосила, що хоче стати українкою.

Днями Юлія Повідомила, що вона таки отримати посвідку на постійне проживання в Україні. Співачка намагалася отримати її протягом останніх трьох років. Також артистка згадала про те, що Притула пообіцяв їй допомогти прискорити отримання українського громадянства.

Так, я отримала ПМЖ, нарешті. Мене можна вітати з цим. Отримала посвідку на постійне проживання. Цю посвідку я робила три роки і без сторонньої допомоги мені потрібно ще дуже і дуже багато часу. Допомоги, яку мені запропонував Сергій Притула,

– сказала Юріна.