Солістка гурту YUKO заявила, що могла бути учасницею Go_A

Фольклорні українські гурти отримали за останні роки шалену популярність. Так, фіналісти Нацвідбору 2019 року прокоментували успіх своїх колег із Go_A. А Юлія Юріна навіть заявила, що могла виступати у складі колективу, який поїде на Євробачення.

Артистка стала запрошеною зіркою програми "Хто зверху?", що виходить на "Новому каналі". Під час зйомок Юлія Юріна відповіла на одне з найпопулярніших питань: "Як вона ставиться до порівняння YUKO та Go_A?"

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Як виявилось, солістка гурту ледь не очолила Go_A у 2015 році. Однак через розбіжності у творчих поглядах Юлія Юріна відмовилась від цієї співпраці з талановитими музикантами. Але це аж ніяк не повпливало на дружні стосунки між Go_A та YUKO.

"З Go_A ми дружимо, разом навчалися. Більше того, 5 років тому я ледь не стала учасницею цієї групи. Але дещо в їхній музиці мені не підійшло, тому ми зі Стасом Корольовим незабаром заснували YUKO. Ще один цікавий факт: для участі в одному з телевізійних шоу Тарас Шевченко (учасник Go_A, – LifeStyle 24) позичав мені свій барабан. Тож наші творчі шляхи перетиналися неодноразово", – розповіла Юлія Юріна.

Окрім цього, співачка не приховувала, що шанси українського колективу на Євробаченні не високі. Юлія Юріна прогнозує, що Go_A увійде до 20-ки вокалістів міжнародного конкурсу.

"Я радію, що український фольклор стає затребуваним і подобається людям. Я не скажу, що особисто мені дуже "заходить" музика Go_A, але бачу, що українці від неї в захваті. Зрештою вони ж вибрали Go_A представниками своєї країни на Євробаченні. Думаю, що вони увійдуть до 20-ки фіналістів. У будь-якому випадку бажаю їм успіху і хочу, щоб українська пісня поширювалася по всьому світу", – заявила вона.

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Наприкінці спілкування з журналістами Юлія Юріна припустила, що YUKO могли б вибороти перемогу на Нацвідборі 2020 року, якби подали заявку на участь у шоу.

"Українська аудиторія дуже непередбачувана. Минулого року під час першого ефіру ми були в топі, а під час другого – в п*пі. Незрозуміло, що нашим людям сподобається сьогодні і не сподобається завтра. Можливо, в YUKO й були шанси перемогти цього року, якщо б ми брали участь. А, може, й ні", – з гумором додала вона.

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Відомо, що вперше в історії участі в Євробаченні Україна б презентувала трек національною мовою. На Нацвідборі переміг гурт Go_A з піснею "Соловей". Однак через пандемію коронавірусу конкурс вирішили скасувати: тепер він відбудеться аж у 2021 році, представляти Україну будуть все ті ж Go_A, ось тільки з іншою піснею.

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