Солістка The Hardkiss святкує день народження: як Юлію Саніну привітав чоловік Вал Бебко

У п'ятницю, 11 жовтня, фронтвуменка українського рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна святкує свій день народження. Талановитій співачці виповнюється 29 рік.

Чоловік Юлії, гітарист гурту The Hardkiss зворушливо привітав кохану на своїй сторінці в інстаграмі. Валерій Бебко опублікував ніжне чорно-біле фото з Саніною.

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У підписі Вал написав англійською: "З днем народження, кохана".

Додамо, що днями вийшло інтерв'ю співачки, у якому вона зізналася, що Вал Бебко став її першим чоловіком. У 2011 році вони одружилися, а у листопаді 2015 у закоханих народився син Данило.

Також Юлія показала своє ніжне фото з квітами білої сакури у соціальних мережах. Фронвуменка гурту позує у шкіряній куртці з насиченим макіяжем на очах у золотих відтінках.

"29", – лаконічно написала зірка у коментарях.