Солістка The Hardkiss Юлія Саніна опанувала нове заняття на карантині: несподіване зіркове хобі
Фронтвумен рок-гурту The Hardkiss зізналася, що її родина сумлінно дотримується карантинного режиму. Ізоляція не надто вплинула на плани Юлії Саніної, адже вона продовжує працювати над новим альбомом у студії. Крім того, зірка зайнялася городництво і не приховує, що таке хобі приносить їй задоволення.
У програмі "Ранок з Україною" співачка Юлія Саніна розповіла, як проводить час на карантині. На відміну від інших родин, тривала ізоляція не бентежить зірку та дозволяє їй не лише повністю віддаватися творчості, а й опановувати нові заняття.
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Сім'я Юлії Саніної дотримується карантинного режиму. Співачка, яка нещодавно переїхала у приватний будинок, зайнялася городництвом та перетворилася на справжню господиню. Вона не лише вперше в житті самостійно спекла паску на Великдень, а й посадила редьку, зелень, салат, а в планах ще й огірки.
З початку карантину ми сидимо вдома, більше місяця ми нікуди не виїжджали. Все, що треба, замовляємо додому, тобто сумлінно дотримуємось карантину,
– розповіла Юлія Саніна.
Фронтвумен The Hardkiss зізналася, що цієї весни не мала грандіозних планів, які б перекреслила пандемія коронавірусу. Якщо інші виконавці одне за одним скасовували й переносили концерти та тури, то колектив не готувався до виступів у цей період. Разом з колегами-музикантами Саніна продовжує працювати над записом нового альбому.
Зірка наголосила, що нині артистам бракує уваги шанувальників, тому свою творчість вони перенесли в онлайн-формат. The Hardkiss не став винятком. Гурт спілкується з прихильниками в соціальних мережах, знімає музичні відео та влоги. "Мені здається, що стільки контенту – аудіо, відео, які ми випускаємо зараз, під час карантину, ми не випускали ніколи. Ми дійсно ніколи не насичували так свої місяці – документальний фільм, кліп і сингл "Гора", запустили продаж квитків на великий концерт", – зауважила фронтвумен.
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