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Солістка The Hardkiss Юлія Саніна продемонструвала головний тренд весни: фото

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Співачка Юлія Саніна / Instagram / @the_hardkiss

Солістка популярного українського рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна вміє вражати не тільки епатажними концертними образами, а й стильним повсякденним вбранням. Днями зірка поділилися світлиною у модній максіспідниці.

Юлія Саніна є чудовим прикладом талановитої співачки, дружини та мами. Також вона має чудовий смак в одязі та знає, які речі потрібні для того, щоб завжди виглядати ефектно та вишукано. На своїй сторінці в інстаграмі знаменитість опублікувала стильне фото.

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На знімку артистка позує в максіспідниці з принтом "гусячі лапки", гольфі чорного кольору та бежевому пальті. Таке вбрання Юлія поєднала із масивними чоботами. В руках виконавиця тримає чорну сумку.

Волосся співачка акуратно вклала, а на обличчі зробила макіяж, виділивши темною помадою губи.

Як же мене бадьорить ця спідниця в такий похмурий день,
– написала під фото Юлія Саніна.

Принт "гусяча лапка" буде актуальним в цьому сезоні, особливо серед верхнього одягу, жакетах та костюмах.

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle The Hardkiss Стиль і мода
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