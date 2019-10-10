Солістка The Hardkiss Юлія Саніна зізналася, що Вал Бебко став її першим чоловіком

582 Читать новость на русском
Вал Бебко і Юлія Саніна
Вал Бебко і Юлія Саніна / Instagram / @the_hardkiss

Солістка українського рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла, що коханий Валерій Бебко, за якого вона вийшла заміж у 2011 році, став її першим чоловіком.

Про це йдеться у програмі "Життя відомих людей". Фронтвуменка The Hardkiss Юлія Саніна вийшла заміж за гітариста гурту Валерія Бебко у 2011 році, а у листопаді 2015 у закоханих народився син Данило. Артистка зізнається, що Вал став її першим чоловіком.

Читайте також: Солістка The Hardkiss знялася у сімейній фотосесії: зворушливі знімки

За словами Саніної, для жінки не надто добре регулярно змінювати чоловіків.

Я нещодавно натрапила на один влог в Інтернеті, де дівчата сидять і говорять про статеве своє життя, оргазми. І судячи з того, що вони кажуть, вони міняють партнерів і коханих раз на місяць. На два місяці. Але бачу я, що очі нещасливі. Я не думаю, що для жінки класно міняти чоловіків,
– прокоментувала зірка.

 

Юлія не приховує того, що у її чоловіка було багато стосунків до неї. "Як він каже – все, в принципі, окрім душі, дуже схоже. Тому я йому вірю в цьому плані", – додала співачка.

 

Крім того, Саніна не приховує свого ревнивого характеру. На її думку, це інколи добре для стосунків, тому що освіжає їх.

"Ти розумієш, що їх можна втратити. Тому треба бути лагіднішою. Якось їх підтримувати. Вогонь. Просто я дуже добре знаю Вала. Йому так ліньки було б за кимось щось там за моєю спиною… що я, в принципі, спокійна", – зазначила Юлія.

 

 

blog_ava
Чому "група Коломойського" в Раді бунтує проти Зеленського – Лещенко
сьогодні
4309
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle The Hardkiss Зіркові романи
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 11 – 13 жовтня
сьогодні 09:06 Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 11 – 13 жовтня
105
Фантастична Скандинавія: як організувати подорож мрії та на чому заощадити
9 жовтня 21:01 Фантастична Скандинавія: як організувати подорож мрії та на чому заощадити
Альона Захарова 715
Стильний Париж: підбірка найкращих локацій, які вас зроблять зіркою Instagram
9 жовтня 16:02 Стильний Париж: підбірка найкращих локацій, які вас зроблять зіркою Instagram
Анастасія Манюхіна 361
Белла Хадід святкує 23-річчя: 8 маловідомих фактів про найуспішнішу модель сьогодення
9 жовтня 12:31 Белла Хадід святкує 23-річчя: 8 маловідомих фактів про найуспішнішу модель сьогодення
Марта Вересюк 2631
День козацтва 2019: список найцікавіших подарунків для чоловіків
9 жовтня 10:21 День козацтва 2019: список найцікавіших подарунків для чоловіків
Квітослава Туз 1406
Новини
Більше новин
Залиште відгук