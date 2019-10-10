Солістка The Hardkiss Юлія Саніна зізналася, що Вал Бебко став її першим чоловіком

Солістка українського рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла, що коханий Валерій Бебко, за якого вона вийшла заміж у 2011 році, став її першим чоловіком.

Про це йдеться у програмі "Життя відомих людей". Фронтвуменка The Hardkiss Юлія Саніна вийшла заміж за гітариста гурту Валерія Бебко у 2011 році, а у листопаді 2015 у закоханих народився син Данило. Артистка зізнається, що Вал став її першим чоловіком.

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За словами Саніної, для жінки не надто добре регулярно змінювати чоловіків.

Я нещодавно натрапила на один влог в Інтернеті, де дівчата сидять і говорять про статеве своє життя, оргазми. І судячи з того, що вони кажуть, вони міняють партнерів і коханих раз на місяць. На два місяці. Але бачу я, що очі нещасливі. Я не думаю, що для жінки класно міняти чоловіків,

– прокоментувала зірка.

Юлія не приховує того, що у її чоловіка було багато стосунків до неї. "Як він каже – все, в принципі, окрім душі, дуже схоже. Тому я йому вірю в цьому плані", – додала співачка.

Крім того, Саніна не приховує свого ревнивого характеру. На її думку, це інколи добре для стосунків, тому що освіжає їх.

"Ти розумієш, що їх можна втратити. Тому треба бути лагіднішою. Якось їх підтримувати. Вогонь. Просто я дуже добре знаю Вала. Йому так ліньки було б за кимось щось там за моєю спиною… що я, в принципі, спокійна", – зазначила Юлія.