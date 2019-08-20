Солістки дуету ANNA MARIA пояснили, чому вони прагнуть виступити на "Новій хвилі"

Одіозний дует ANNA MARIA після скандалу на Нацвідборі Євробачення-2019 не має наміру припиняти свою кар'єру. Артистки погодились стати учасниками конкурсу "Нова хвиля", яка з 2015 року проводиться у російському місті Сочі.

Ще у квітні 2019 року сестри Анна та Марія Опанасюк заявили, що таки поїдуть на вокальний конкурс "Нова хвиля". Захід офіційно називають міжнародним, однак з часу окупації Криму та агресивної зовнішньої політики Кремля його проводять не в Латвії, а в Росії. Відтак дует ANNA MARIA залюбки вирушить в Сочі, де з 24 серпня представлятиме Україну.

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Що таке "Нова хвиля"?Це вокальний конкурс, який заснували композитори Ігор Крутой та Раймонд Паулс. До 2014 року шоу відбувалось у латвійській Юрмалі. Однак через підтримку агресивної політики Кремля російським співакам, які сидять у журі конкурсі, заборонили в'їзд у країну. Відтоді шоу проводять у Сочі.

У мережі співачки прагнули випередити шквал критики, тому за кілька днів до старту "Нової хвилі" публічно пояснили своє рішення. Зокрема, Анна та Марія Опанасюк розповіли, що в конкурсі братимуть участь 13 країн, тому вважають, що це буде неправильно, якщо українські вокалісти відмовляться від поїздки до країни-агресора.

Ми хочемо показати, що Україна – найкраща!.. Конкурс "Нова хвиля" транслюється на багато країн, а по супутнику – майже на всю планету. Ми хочемо для всіх людей показати свою музику. Гідно представити країну... У конкурсі беруть участь близько 13 країн, і ми подумали, що неправильно, якщо Україна, де найдушевніші пісні і гарні голоси, не буде представлена,

– пояснили Анна та Марія Опанасюк.

Окрім цього, скандальні співачки додали, що після Національного відбору вони отримали багато листів від закордонних прихильників, які розпитували у дівчат, де можна почути їхні пісні. Відтак участь у "Новій хвилі", за словами дуету ANNA MARIA, стане нагодою вкотре показати свою творчість світу.

Відомо, що "Нова хвиля" пройде у Сочі з 24 до 29 серпня. Окрім скандального дуету сестер Опанасюк, на конкурсі від України виступить ще один вокаліст – Тарас Присажнюк. У блозі співака є чимало фото з російськими артистами, а сам хлопець залюбки хизується співпрацею з ними. Хедлайнером конкурсу стане уругвайська співачка Наталія Орейро, яка відверто підтримує Росію.

Що відомо про скандал із дуетом ANNA MARIA на Нацвідборі Євробачення: дивіться відео