Солістки гурту "НеАнгели" похизувались стрункими фігурами в купальниках: гарячі кадри

Популярні українські співачки Слава та Віка, які є учасницями гурту "НеАнгели", засвітили струнку фігуру та апетитні форми. Пікантні фото зі спільного відпочинку з'явились на їх сторінках Instagram.

Артистки Слава та Вікторія, за традицією, відправились на відпочинок до Єгипту. Знаменитості ніжаться на сонці та насолоджуються морськими краєвидами. Та навіть на відпочинку солістки "НеАнгелів" не забувають про своїх прихильників: із курортного Єгипту артистки публікують чимало відвертих фото.

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Так, Слава Камінська показала стильні роздільні купальники, які підкреслили її ідеальний прес та пишні груди. Не менш ефектно виглядала й Вікторія, яка засвітила трендове пляжне вбрання. Зірки приймали звабливі пози, що неабияк сподобалось їхнім прихильникам.

Я була б ще більш щасливою, якби частіше відвідувала такі місця,

– прокоментувала мандрівку Вікторія.

Варто зазначити, що, окрім звичайного пляжного відпочинку, Учасниці гурту "НеАнгели" займались дайвінгом. На їх сторінках в мережі з'явились фото перед тим, як співачки пірнули у воду. Ефектні кадри приголомшили прихильників Слави та Вікторії.