Солістки гурту The Pussycat Dolls вийшли на сцену у сексуальній білизні: фото та відео 18+

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The Pussycat Dolls / Instagram / @pussycatdolls

Вперше після новин про возз'єднання солістки гурту The Pussycat Dolls презентували шоу. Співачки у сексуальній чорній білизні та панчохах постали у прямому ефірі британського проєкту "Х-Фактор".

Відповідні кадри вже заполонили мережу, а виступ The Pussycat Dolls ознаменував їхнє велике повернення на сцену. Артистки створили офіційну сторінку в мережу, де і опублікували перші фото та відео сексуального перформансу.

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Гурт, до якого входять Ніколь Шерзінгер, Карміт Бачар, Ешлі Робертс, Кімберлі Уайатт і Джессіка Сатта, вийшов на сцену у повному складі. Вперше за майже 10 років вокалістки вирішили виступити разом.

Однак не всім користувачам у мережі сподобався виступ гурту, зазначаючи, що співачки виглядали занадто відверто та провокативно. Один з глядачів виступу написав, що побачив на сцені лише головну вокалістку Ніколь Шерзінгер і "чотирьох невідомих жінок".

The Pussycat Dolls: дивіться перший виступ гурту після возз'єднання 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений PUSSYCAT DOLLS (@pussycatdolls)

 

Що відомо про гурт The Pussycat Dolls?

"Pussycat Dolls" розпався досить рано, записавши всього два альбоми. Наприкінці 90-х дівчата виступали як танцювальний колектив у бурлеск-шоу. Вони дебютували як співачки з першим альбомом "PCD" у 2005 році. Він посів п'яту сходинку в Billboard 200, а сингл "Stickwitu" здобув премію Греммі в номінації "Найкраще поп-виконання дуетом або гуртом". Гурт неодноразово піддавався критиці консерваторів за надмірну сексуальність та відверті рухи під час концертів. Компанію, що організовувала їхній тур в Малайзії, оштрафували на 3 тисячі доларів

The Pussycat Dolls - Hush Hush: дивіться відеокліп

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Музика Еротика
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