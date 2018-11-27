Солістку гурту "Ночные снайперы" Діану Арбеніну терміново госпіталізували у Франції

Співачка Діана Арбеніна, яка є лідером популярного російського гурту "Ночные снайперы", була терміново госпіталізована у Франції. Медики підозрюють, що у зірки стався серцевий напад.

Про госпіталізацію Діана Арбеніна розповіла на своїй сторінці в Instagram. Спершу прихильники зірки припустили, що вона травмувалась під час відпочинку на гірськолижному курорті, однак згодом з'явилась інформація про серцевий напад. Допис про стан здоров'я співачка видалила.

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Представники Діани Арбеніної підтвердили інформацію про серцевий напад, передають РЕН ТВ. За їхніми словами, артистці стало погано 17 січня під час її відпочинку у Франції. Вдень Діана Арбеніна поскаржилась на біль в грудях і аж ввечері звернулась за допомогою до медиків. Серцевий напад тривав 16 годин. Наразі життю російської артистки нічого не загрожує.

Напад тривав 16 годин. Досі медикам не вдається повністю зняти біль, хоча стан артистки, на щастя, стабілізувався. Загрози життю немає,

– розповіла PR-менеджер співачки Марія Кохель.

Наразі медики продовжують діагностування. Діана Арбеніна досі перебуває у французькій клініці. Поки про скасування виступів гурту "Ночные снайперы" мова не йде. Однак у мережі чимало прихильників співачки цікавляться цим питанням.

Діана Арбеніна та УкраїнаУ 2012 – 2013 роках Діана Арбеніна брала участь в українському розважальному проекті. Артистка була зірковим тренером на шоу "Голос країни". В липні 2014 року Діана Арбеніна з гуртом "Ночные снайперы" виступила у Києві. Зі сцени артистка вибачилась перед українцями за своїх колег, які підтримали агресивну політику РФ. Після цього зірка скасувала гастролі у Росії та відверто відмовилась від виступів у Криму. Однак у червні 2015-го Арбеніна порушила свої заяви, з'явившись на сцені окупованого півострова.