24 канал техно Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar Дизайн покер
more

Солодке побачення: як проводять час без дітей Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі

31 Читать новость на русском
Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі / Instagram / @vancityreynolds

Зіркове подружжя, яке разом вже понад сім років, не втрачає нагоди по-юнацьки розважитися без дітей. Днями голлівудські актори разом зі своїми друзями відвідали музей морозива в Манхеттені, чим Блейк Лайвлі поділилася на сторінках свого інстаграму.

Родина акторів, яка на початку жовтня поповнилася завдяки народженню доньки, неохоче розкриває секрети зразкового шлюбу, а тим паче рідко ділится сімейними кадрами зі спільного дозвілля. Проте нещодавно Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі все ж вирішили довести громадськості, що батьківство та подружнє життя не перетворило їхні стосунки на рутинні. 

Читайте також: Букви в її імені будуть невимовними, – Раян Рейнольдс заінтригував розповіддю про третю дитину

Разом з близьким оточенням голлівудські актори відвідали найсмачнішу інтерактивну виставку у США. Вони весело провели час у музеї морозива, зафільмувавши свої непідробні враження від побачених солодких інсталяцій. Емоційними світлинами Блейк Лайвлі поділилася зі своїми шанувальниками на сторінках соціальних мереж. 

раян рейнольдс
Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі з друзями / Instagram / @blakelively


Раян Рейнольдс в музеї морозива / Instagram / @blakelively

Для відпочинку з близькими Блейк Лайвлі обрала стильне вбрання, одягнувши сукню вільного крою, взуття на підборах та пальто нюдового відтінку. Свій грайливий образ 32-річна акторка доповнила смугастими сережками рожевого кольору та легким макіяжем. 

Блейк Лайвлі
Блейк Лайвлі в музеї морозива / Instagram / @blakelively

блейк лайвлі
Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі з друзями / Instagram / @blakelively

Раніше актор зізнався, що в захваті від батьківства. Але Раян Рейнольдс не приховує, що інколи їм з дружиною буває дуже складно із трьома маленькими дівчатками, однак всі турботи забуваються, коли зіркові батьки бачать своїх доньок. Зараз пара виховує 4-річну Джеймс і 3-річну Інес, а ім'я новонародженої крихітки поки тримає в таємниці від громадськості. 

Різдво 25 чи 7: як українці ставляться до зміни дати – опитування
сьогодні
5100
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Рейтинги Блейк Лайвлі
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:00 Новий рік Білого Щура 2020: як його правильно зустріти
Квітослава Туз 16966
23 грудня 20:00 Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні: добірка казкових місць
Альона Захарова 5430
23 грудня 19:25 Як доглядати за шкірою обличчя в літаку: підказки дерматолога
Юлія Девда 365
23 грудня 15:22 "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" – фінал 42-річної історії
Юлія Ліпенцева 651
23 грудня 14:00 Якими модними трендами запам'ятається 2019 рік: цікава добірка
Юлія Михайлова 1986
Новини
Більше новин
Залиште відгук