Солодке побачення: як проводять час без дітей Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі

Зіркове подружжя, яке разом вже понад сім років, не втрачає нагоди по-юнацьки розважитися без дітей. Днями голлівудські актори разом зі своїми друзями відвідали музей морозива в Манхеттені, чим Блейк Лайвлі поділилася на сторінках свого інстаграму.

Родина акторів, яка на початку жовтня поповнилася завдяки народженню доньки, неохоче розкриває секрети зразкового шлюбу, а тим паче рідко ділится сімейними кадрами зі спільного дозвілля. Проте нещодавно Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі все ж вирішили довести громадськості, що батьківство та подружнє життя не перетворило їхні стосунки на рутинні.

Читайте також: Букви в її імені будуть невимовними, – Раян Рейнольдс заінтригував розповіддю про третю дитину

Разом з близьким оточенням голлівудські актори відвідали найсмачнішу інтерактивну виставку у США. Вони весело провели час у музеї морозива, зафільмувавши свої непідробні враження від побачених солодких інсталяцій. Емоційними світлинами Блейк Лайвлі поділилася зі своїми шанувальниками на сторінках соціальних мереж.



Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі з друзями / Instagram / @blakelively



Раян Рейнольдс в музеї морозива / Instagram / @blakelively

Для відпочинку з близькими Блейк Лайвлі обрала стильне вбрання, одягнувши сукню вільного крою, взуття на підборах та пальто нюдового відтінку. Свій грайливий образ 32-річна акторка доповнила смугастими сережками рожевого кольору та легким макіяжем.



Блейк Лайвлі в музеї морозива / Instagram / @blakelively



Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі з друзями / Instagram / @blakelively

Раніше актор зізнався, що в захваті від батьківства. Але Раян Рейнольдс не приховує, що інколи їм з дружиною буває дуже складно із трьома маленькими дівчатками, однак всі турботи забуваються, коли зіркові батьки бачать своїх доньок. Зараз пара виховує 4-річну Джеймс і 3-річну Інес, а ім'я новонародженої крихітки поки тримає в таємниці від громадськості.