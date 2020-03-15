Соломія Вітвіцька поділилася історією подорожі в Італію під час спалаху коронавірусу: відео

Знаменита українська ведуча Соломія Вітвіцька нещодавно повернулася з Італії, яка є центром спалаху коронавірусу в Європі. Після повернення в Україну вона зазначила, що проведе 14 днів на карантині. Тепер зірка поділилася історією своєї мандрівки та показала безлюдні італійські вулички.

Соломія Вітвіцька на своєму телеграм-каналі "Особливе з Соломією" поділилася кадрами з поїздки в Італію під час спалаху там коронавірусу. Ведуча розповіла, що подорожувала з подругами, коли там було лише декілька міст закритих на в’їзд та виїзд.

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Знаменитість зазначила, що її журналістська цікавість спричиняє те, що вона завжди хоче все бачити на власні очі і вона нічого не могла з цим поробити. Соломія розповіла, що вона з подругами довго вагалися, проте знайомі, котрі мешкають в Італії, заспокоювали.

Ми взяли усі можливі засоби дезінфекції, респіратори, прочитали поради та рекомендації, як убезпечити себе від вірусу. Коли вже були у Венеції, уночі одразу два регіони – Ломбардія та Венето оголосили червоними зонами,

– каже телеведуча.

Вітвіцька зазначає, що вона вперше бачила Венецію без людей. Для неї це було незвично, красиво, атмосферно, але, водночас, тривожно. На третій день дівчата вирішили повертатися додому.

Уже на летовищі під час перевірки я зрозуміла, що загубила паспорт. Сказати, що це був шок – нічого не сказати. Я знімала безлюдний аеропорт, табло зі скасованими рейсами і думала про те, що за кілька годин буду вдома. Натомість, вся група летіла до Києва, а я одна залишалася у Венеції,

– розповіла Соломія.

Для того, щоб повернутися в Україну, їй довелося пройти справжній квест: дістатися безлюдного Мілану, коли не їздять потяги, знайти відчинений готель, яких є обмаль та врешті-решт отримати так званий "білий паспорт", з яким можна сісти у літак на батьківщину.

Все, що трапилося із Соломією в Італії, вона приймає як дуже цінний досвід і за рекомендаціями ВООЗ та МОЗ перебуває на самоізоляції протягом 14 днів.

Почуваюся прекрасно. Температури немає, але, щоб не хвилювати нікого, про всяк випадок рекомендую усім, хто повернувся з країн, де зафіксовані випадки захворювання COVID-19 теж на два тижні самоізолюватися! При будь-яких проявах застуди чи кашлю звертайтеся до сімейного лікаря!

– звернулася до прихильників ведуча.

Пропонуємо переглянути відео Соломії Вітвіцької із подорожі Італією.