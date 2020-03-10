Соломія Вітвіцька провела відпочинок в Італії у розпал коронавірусу

Відома українська телеведуча відправилася до епіцентру спалаху коронавірусу в Європі. Соломія Вітвіцька разом з подругами відвідала найбільші культурні пам'ятки країни та показала кадри зі спорожнілих вулиць. Вона зазначила, що наступні 14 днів після повернення до Києва проведе на карантині.

На особистій сторінці в інстаграмі Соломія Вітвіцька впродовж останніх двох днів активно публікувала фото з Італії. Розпал смертельної епідемії не завадив її бажанню насолодитися видатними пам'ятками архітектури та мистецтва. Вона ділилася з фоловерами враженнями від подорожі, а сьогодні, 10 березня, повідомила, що повертається до України.

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Ведуча була приголомшена тим, наскільки безлюдними стали вулиці Мілана та Венеції. Вона наголосила, що поблизу тих пам'яток, які роками були переповнені натовпом туристів, зараз можна легко зробити фото та довго позувати на камеру.

Соломія Вітвіцька зізналася, що отримала багато повідомлень від близьких та зовсім незнайомих людей, які переймалися станом її здоров'я. Вона зазначила, що вилітала до Італії, коли це було абсолютно дозволено обома країнами, і дотримувалася всіх основних заходів безпеки. Ведуча також визнала, що обрала невдалий час для відпочинку за кордоном. Вона не радить повторювати свій досвід та запевнила, що наступні два тижні проведе на карантині.

Повертаюся з Італії до Києва, і я та дівчата вирішили добровільно самоізолюватися на 14 діб під контролем лікаря. У нас немає жодних симптомів, температура в нормі.Однак, щоб не хвилювати колег, друзів та всіх навколо, ми на це йдемо,

– наголосила Соломія Вітвіцька.