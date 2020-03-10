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Соломія Вітвіцька провела відпочинок в Італії у розпал коронавірусу

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Соломія Вітвіцька провела відпочинок в Італії / Instagram / @solomiyavitvitska

Відома українська телеведуча відправилася до епіцентру спалаху коронавірусу в Європі. Соломія Вітвіцька разом з подругами відвідала найбільші культурні пам'ятки країни та показала кадри зі спорожнілих вулиць. Вона зазначила, що наступні 14 днів після повернення до Києва проведе на карантині.

На особистій сторінці в інстаграмі Соломія Вітвіцька впродовж останніх двох днів активно публікувала фото з Італії. Розпал смертельної епідемії не завадив її бажанню насолодитися видатними пам'ятками архітектури та мистецтва. Вона ділилася з фоловерами враженнями від подорожі, а сьогодні, 10 березня, повідомила, що повертається до України. 

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Ведуча була приголомшена тим, наскільки безлюдними стали вулиці Мілана та Венеції. Вона наголосила, що поблизу тих пам'яток, які роками були переповнені натовпом туристів, зараз можна легко зробити фото та довго позувати на камеру. 

Соломія Вітвіцька зізналася, що отримала багато повідомлень від близьких та зовсім незнайомих людей, які переймалися станом її здоров'я. Вона зазначила, що вилітала до Італії, коли це було абсолютно дозволено обома країнами, і дотримувалася всіх основних заходів безпеки. Ведуча також визнала, що обрала невдалий час для відпочинку за кордоном. Вона не радить повторювати свій досвід та запевнила, що наступні два тижні проведе на карантині. 

Повертаюся з Італії до Києва, і я та дівчата вирішили добровільно самоізолюватися на 14 діб під контролем лікаря. У нас немає жодних симптомів, температура в нормі.Однак, щоб не хвилювати колег, друзів та всіх навколо, ми на це йдемо,
– наголосила Соломія Вітвіцька. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дякую усім друзям, колегам, незнайомцям, підписникам - усім хто хвилювався, писав, питав, коментував. Повертаюся з Італії до Києва, і я та дівчата вирішили добровільно самоізолюватися на 14 діб під контролем лікаря. У нас немає жодних симптомів, температура в нормі. Однак щоб не хвилювати колег, друзів та всіх навколо, - ми на це йдемо. Тож, наразі Ви не побачите нас в місті чи в ефірі ТСН, хіба що дамо коментарі по скайпу) Також ми будемо на зв’язку в соцмережах Ми вилітали до Італії, коли це було абсолютно дозволено обома країнами, і дотримувалися всіх основних заходів безпеки, рекомендованих МОЗ та ВООЗ та інформували про це у соцмережах. Все мало бути інакше, в містах були туристи з інших країн, зокрема з Іспанії, Німеччини, Португалії і все було спокійно. Але раптом на другий день нашої подорожі 8 березня прем’єр Італії підписав директиву про карантин Ломбардії та Венето і заборонили сполучення з цими регіонами. Зупинили перельоти, закрили школи тощо Туристів почали поступово доправляти додому. Не знімаю з себе відповідальності та визнаю, що дата подорожі була вибрана невдало, тож зараз, не повторюйте мій досвід. Варто обмежити за можливості свої закордонні подорожі і дотримуватися всіх правил гігієни. Сподіваюся що всі, хто з нашою групою вчора і сьогодні летітимуть зі мною у літаку з Італії та всі, хто повертається з цієї та інших країн зі спалахом коронавірусу вчинять так само, звернуться до лікаря та пройдуть самоізоляцію. А в дорозі будуть дотримуватися всіх санітарних вимог. Під час нашої поїздки та новин про італійський карантин МОЗ опублікували єдині правила для всіх українських громадян, які повертаються додому з тих країн, де поширюється COVID 19. Вони тут у фото. Два тижні ми будемо добровільно ізольованими, стежитимемо за оновлення інформаціі та керуватимемося рекомендаціями лікаря. На цих телеграм-канал є найновіша інформація! https://t.me/COVID19_Ukraine https://t.me/mozofficial МОЗ вважає, що тест на коронавірус варто робити тільки за призначенням лікаря ! Він покаже точну інформацію коли є симптоми і якщо виключені інші різновиди ГРВІ. І стоп фейки та стоп паніка Дивіться ТСН Гаряча лінія 1545 Офіційний телегр

Допис, поширений Solomiya Vitvitska (@solomiyavitvitska)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Коронавірус Covid-19 LifeStyle
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