Соломія Вітвіцька вразила схожістю з мамою: які компліменти залицяльники робили її мамі

Аудиторії відомої української телеведучої в соціальних мережах можуть позаздрити навіть зіркові колеги. Соломія Вітвіцька активно розвиває особистий блог в інстаграмі, публікуючи фото у компанії знаменитостей. Проте цього разу головною героїнею її історії стала мама.

Телеведуча вирішила познайомити фоловерів зі своєю мамою, яка також залишається у тренді останніх новинок. Світлана зареєстрована у всіх можливих соціальних мережах, відслідковуючи події у сфері моди та кіно.

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39-річна Соломія Вітвіцька не наважилася розсекретити вік своєї мами, проте наголосила, що вона активно займається спортом, відвідуючи заняття ледь не щодня. Саме фізична активність допомагає їй виглядати приголомшливо, що помічали навіть однолітки доньки.

"Ти не ображайся, але мама у тебе красивіша", – так говорили мені мої хлопці-однолітки в юності. А я й не ображаюся! Бо це правда,

– розповіла Соломія.



Соломія Вітвіцька опублікувала фото з мамою / Instagram / @solomiyavitvitska

Варто зазначити, що Світлана Вітвіцька також обожнює кіно, а ніч Оскару проводить біля екрану телевізора. Жінку не залишає байдужим й вітчизняний кінематограф, адже вона з року в рік відвідує Одеський кінофестиваль. Проте 2018 року вона була змушена відмовитися від поїдки через травму ноги, що стало для неї справжньою трагедією: "З першого кінофестивалю вона палка прихильниця… найактивніша відвідувачка усіх сеансів, майстер-класів, зустрічей з митцями!".

На кадрах зіркова донька позує разом з мамою у стильних піжамах сірого та рожевого кольорів, які лише додають затишку атмосфері зйомки. На світлини прихильники відреагували понад семи тисячами вподобань.

Не залишилися осторонь й зіркові колеги. Ведуча Алла Мазур наголосила, що навіть з фото відчувається потужна енергетика родини: "Так ось звідки такий фонтан енергії! Справжні красуні обоє. І вже можна уявити, як розкішно ти будеш дорослішати, Солечко". Світлана Тарабарова, Віталій Козловський та Хрестина Решетнік також прокоментували ексклюзивні кадри: "Які красуні", "Дуже жіночні. Красуні", "Мамуся – красуня".



Соломія Вітвіцька опублікувала фото з мамою / Instagram / @solomiyavitvitska