Сонцесяйна Клаудія Шиффер: історія однієї з зірок моделінгу 90-х

Ми навідріз відмовляємось вірити, що сьогодні, 25 серпня, ця жінка майже розмінює шостий десяток свого життя. У неї така ж, як і 30 років тому, приваблива й підтягнута фігура, блискуче біляве волосся та до чортиків загадковий погляд. Не дивно, що вона досі з'являється на обкладинках і сторінках журналів.

З нагоди 49-річчя однієї з найуспішніших моделей 90-их років – Клаудії Шиффер – LifeStyle24 розповідає не лише про те, як яскрава білявка з довгими ногами вдало крокувала подіумами й охоче позувала перед фотокамерами, нагадуючи на початку модельної кар'єри ляльку Барбі (о, ці пухнасті кучері та гостренькі риси милого обличчя!). За плечима в цієї жінки – з десяток ролей у фільмах, авторська книга та потрійне щастя бути мамою.

У свої 49 Клаудія Шиффер виглядає розкішно / Vogue Italia

Доленосний похід на дискотеку та патронат від Лагерфельда

Навряд чи в містечку Райнберг (Північна Німеччина), що нараховує тридцять тисяч жителів, базувалась школа, з дверей якої всі охочі дівчата виходили супермоделями. Ба більше, у всій Німеччині зокрема та в Європі загалом було непросто відшукати дівчат з бажаними, в буремну епоху 90-х, параметрами: 90-60-90, ростом у 180 сантиметрів і третім розміром грудей. Юна Клаудія, володіючи такими показниками, мабуть, не здогадувалась, що практично підпадає під тогочасний еталон (практично, адже до постійної роботи моделлю вона не надто рівно ходила й була трішки пухкенькою в обличчі).

Не сподівалась німкеня й на зустріч в нічному клубі Дюссельдорфа з директором модельного агентства "Metropolian" Мішелем Леватоном. Сталося це у 1987 році. "Я танцювала тоді під одну з пісень і він підійшов до мене та сказав: "Ти маєш бути моделлю, пропоную поїхати на проби в Париж". Тоді я подумала, що це помилка. Ну, а якщо цей чоловік має серйозні наміри, то мусить поговорити з моїми батьками. Я була здивована, коли Мішель зателефонував їм. А мама з татом поставили мені умову: мовляв, ти можеш їхати туди на рік, але повернешся, вільно володіючи французькою", – пригадує зірка.



Німецька красуня на початку модельної кар’єри / Day. Az

Через три роки дівчина переїхала до Парижа, де на повну почала розвивати свій модельний потенціал. Мабуть, захопилась професією не на жарт, якщо вже через кілька місяців опісля потрапила до топового модельєра, а за сумісництвом – креативного директора дому Chanel Карла Лагерфельда. "Коли Клаудія вперше з'явилась на подіумі, вона була неначе сонцем, яке зійшло. І воно досі сяє", – розповідав про свою музу дизайнер.

Рік за роком і Клаудія Шиффер не лише збирала колекцію глянців із собою на обкладинці (а серед них були Vogue, Elle, Cosmopolitan, Vanity Fair), а й збільшувала рахунки в банках. Уявіть лише, що за свій робочий день манекенниця могла отримувати до 50 тисяч доларів! А її річний дохід становив 10 мільйонів доларів. Тому, насичуючись першими хвилями популярності та насолоджуючись фінансовим добробутом, Клаудія почала шукати себе в акторстві.

Не підписували в титрах, бо грала з кінозірками

Шиффер не пішла в кіно тому, що вирішила завершити модельну кар'єру. Ставати учасницею знімальних майданчиків знаменита манекенниця почала в середині 90-х. Тоді їй діставались епізодичні ролі у фільмах "Pret-a-porter", "Багатенький Річі", "Затемнення", "Чорне і біле". Через те, що акторський склад деяких стрічок був зірковим (Роберт Джон Дауні-молодший, Джаред Лето тощо), Клаудію не вписували в титрах! Фільмове життя дівчини з обкладинок пожвавилось на початку 2000-х. Тоді глядач уже впізнавав німкеню в картинах "Відчайдушні красуні", "У ліжку з дияволом" та "Реальна любов".



Клаудія Шиффер грає епізодичну роль у фільмі "Реальна любов" (2003 рік) / Her.ie

Скуштувавши акторського хліба, Клаудія Шиффер вирішила піти вслід за багатьма знаменитостями, які після десятків років у професії, а отже, з чималим досвідом за плечима, сідають писати.

Сповідь моделі на друкованих сторінках

Книга супермоделі "Claudia Schiffer By Shiffer" італійського видавництва Rizolli побачила світ два роки тому – у 2017-му. Пристрасний фанат білявої німкені віднайде на її сторінках розповіді про жорсткий модельний бізнес 90-х, перші успіхи й складнощі у кар'єрі зірки, а також спогади від "золотих дівчаток" тогочасного подіуму: Сінді Кроуфорд, Наомі Кемпбелл, Єви Герцигової та Гелени Крістенсен. "У той час ми були суперницями. Так, разом дружили й веселились, але кожен ставив собі запитання: "Як отримати роботу? Що зробити, аби всіх перемогти?" Зрештою, це не так і погано, бо в результаті ми всі досягали успіху", – розповідає Клаудія.

Описує супермодель і значення для неї всієї команди в такій непростій роботі. "Вибрати картинку" неймовірно складно, тому що їх дуже багато, особливо в мене на Pinterest! Про всіх людей, які працюють на зйомці, а це фотограф, стиліст чи візажист, судять за моїми фото. Вони хоч і поза кадром, але також є частиною історії", – переконана топ-модель.



Авторська книга Клаудії Шиффер / Amazon

Монарший титул завдяки заміжжю

Весілля Клаудії Шиффер із британцем королівського походження, продюсером Метью Воном, яке відбулось у 2002 році, не транслювали мільйонній аудиторії. Та й присутніх на особливому святі пари було не надто багато. Ну і весільна сукня супермоделі не зазнала контрастних обговорень з боку модних критиків та фанатів. Хоча так усе могло і бути, адже тодішній наречений супермоделі, відтак, її чоловік, має дворянське походження (його батько – граф Джордж Альберт Харлі де Дрюммонд – був хрещеним сином короля Георга VI). Тому після церемонії німецька красуня одержала титул графині Оксфордської.



Після одруження із Метью Воном супермодель стала Оксфордською графинею / Hitberry



Пара разом виховує трьох дітей – дочок Клементину й Козіму, а також сина Каспара / Cellcode

Звісно, обтяжливих монарших обов'язків у Британії Клаудія не виконує, однак дещо, притаманне королівським сім'ям, вона таки зробила: народила трьох дітей. Тож тепер модель і її коханий Метью виховують 9-річну Козіму, 15-річну Клементину й 16-річного Каспара.



Фотосесія для журналу про красу INTO THE Gloss/ INTO THE Gloss



Фотосесія для журналу про красу INTO THE Gloss / INTO THE Gloss