Українська 29-річна співачка Sonya Kay нещодавно одружилася. Обранцем зірки, якого вона дуже довго приховувала, став 27-річний хокеїст клубу "Дніпро" Олег Петров. Дівчина розповіла, що після втрати батька вирішила не скасовувати весілля, але її мрія таки не здійснилася.

Племінниця Софії Ротару, співачка Sonya Kay розповіла у "Сніданку з 1+1" про святкування свого весілля та про знайомство чоловіка з батьками.

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Відомо, що молодята планували відсвяткувати весілля в одному з найдорожчих ресторанів Києва, запросити сотню гостей, найкращих виконавців та влаштувати справжнє феєричне свято, втім раптова смерть батька виконавиці бізнесмена Сергія Хлябича зруйнувала всі плани. Молодята просто розписалися в одному з київських РАЦСів. Соня розповіла, що не хотіла скасовувати весілля, бо це б засмутило її батька.

У нас було 14 осіб. Жодної музики не було. Ніхто не танцював, жодних артистів, жодних кавер груп, ведучих, тамади, як зазвичай це буває. Тому ми просто розписалися, нам видали документ про те, що ми одружені і ми пішли їсти,

– зазначила співачка.

Родичі Олега Петрова через карантин не мали можливості приїхати до Києва, тож на церемонію одруження прийшли лише рідні Соні, а серед них – відома українська співачка Софія Ротару.

Виконавиця також зізналася, що смерть тата стала для неї справжнім шоком. Батько пішов із життя за 2,5 місяці до омріяної дати в родині співачки.

Страшенний шок для нас був, що таке сталося. Ми раніше говорили з ним, що хочемо дуже станцювати танець тата і доньки. Але на жаль цього не сталося. Але я знаю, що він був поруч завжди. І він допомагає звідти і бачить все, що відбувається ту з нами,

– зі сльозами на очах зазначила співачка.

Відомо, що обранець дівчини батькові сподобався. Олег Петров освідчився дівчині після 5 місяців зустрічання на першому знайомстві з батьками та в їхній присутності.

Зараз молодята, аби підтримати маму Соні після трагедії, живуть у Чернівцях, але згодом планують жити на 2 міста – Київ і Херсон, де тренується хокейний клуб Олега.