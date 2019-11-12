Sonya Kay презентувала гарячий кліп, знятий в Києві: відео

Українська співачка Sonya Kay, яка є племінницею Софії Ротару, презентувала новий кліп до треку "Ходимо". Ролик артистка зняла на вулицях Києва та додала до столичних пейзажів розкішні авто.

Ролик з'явився на ютуб-каналі Sonya Kay та одразу ж привернув увагу меломанів. У кліпі до пісні "Ходимо" артистка приміряла ефектні образи, серед яких – чорне боді, прикрашене дзеркальним декором.

Читайте також: Велике повернення Оззі Осборна: артист випустив першу за 9 років сольну пісню

Режисерами відео стали Дмитро Маніфест та Дмитро Шмурак, відомі завдяки співпраці з Олею Поляковою, гуртом Антитіла, TamerlanAlena та багато інших. За їхнім задумом, Sonya Kay постала як героїня фільмів "Форсаж": для зйомок артистка влаштувала екстремальний дорожній бойовик з перекриттям вулиць, супроводом патрульних машин та драйвовими перегонами.

Ми майже стали героями місцевих хронік. Тільки ледачий нас не знімав на свій телефон. Дивно, що ми ще не потрапили на свіжі шпальта новин як злісні порушники порядку,

– поділилася Sonya Kay.

Це не перша робота співачки з Manifest Production. Раніше Sonya Kay презентувала ролик до пісні "Всесвіт", який менше, ніж за тиждень, отримав понад мільйон переглядів на її ютуб-каналі. Відтак новий кліп може мати такий же успіх в мережі.

Дивіться новий кліп Sonya Kay на пісню "Ходимо": відео

Sonya Kay – "Ходимо": текст нової пісні

Ходи, ходи, колом дружнім

Завжди поруч, близькі люди

Ходи, ходи зорі ясні

Кожну ніч з тобою в танці ми

Ходимо і ходимо, ми ходим по воді

В святкові дні, щасливі дні

Ходимо і ходимо, ми ходим по воді

В зоряні дні

Приспів:

Твоя твоя течія мене несе

Шукай мене, кохай мене

Твоя твоя течія мене несе

В майбутнє, в майбутнє



А-а-я, а-а-я, де я сама

А-а-я, а-а-я, я сама літала

Я літала світом дивним

Я шукала очі рідні

ой, поглянь на мене милий

Ой, ходи до мене милий ти

Ходимо і ходимо, ми ходим по воді

В святкові дні, щасливі дні

Ходимо і ходимо, ми ходим по воді

В зоряні дні

Приспів