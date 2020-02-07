Sonya Kay презентувала пісню "Поринай", яку присвятила нареченому

Українська виконавиця Sonya Kay вміє вражати прихильників своєю епатажністю та харизматичністю. Нову композицію дівчина присвятила своєму коханому напередодні весілля.

Сьогодні, 7 лютого, Sonya Kay презентувала перший ліричний трек під назвою "Поринай". Знаменитість подякувала своєму обранцеві за те, що він є в її житті та напередодні одруження присвятила ніжну пісню. Ролик артистка опублікувала на офіційному ютуб-каналі.

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Наша пара довгий час приховувала стосунки, але в якийсь момент емоції настільки почали переповнювати, що почуття знайшли вихід в новій пісні. Цей трек повністю транслює моє ставлення до майбутнього чоловіка, і розповідає про любов, яка іноді з'являється раптово і захоплює твій розум. Я думаю, кожна дівчина хоча б раз в житті переживала такі емоції. Правда висловити всі почуття в одній пісні – завдання практично нездійсненне,

– розповіла Sonya Kay.

Sonya Kay – Поринай: дивитись відео онлайн

На інстаграм-сторінці артистка опублікувала анонс до лірик-відео. У дописі вона подякувала коханому та сказала, що саме з ним відчула, що таке справжня любов.

Я давно хотіла виконати ліричну пісню, але не розуміла чому не виходить. Для цього знадобилося лише зустріти потрібну людину, яка показала, що таке справжня турбота і любов. Милий, дякую тобі,

– написала виконавиця.

Зазначимо, Sonya Kay отримала пропозицію руки і серця від коханого через п'ять місяців після початку стосунків. В листопаді минулого року співачка оголосила про заручини. Ім'я та обличчя обранця артистка тримає в таємниці.



