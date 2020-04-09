Sonya Kay розповіла причину смерті батька та скасувала весілля
Два тижні тому українська співачка Sonya Kay втратила батька. Дівчина зізналася, що він довгий час боровся з раком і заявила, що її довгоочікуваного весілля не буде.
Sonya Kay була дуже близькою з батьком і досі не може повірити, що його більше немає. Для неї це велике потрясіння і горе. Артистка вирішила скасувати весілля, яке мало відбутися влітку цього року. Все це вона розповіла у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".
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Тато виконавиці, бізнесмен Сергій Хлябич протягом тривалого часу боровся з раком. Чоловік переміг хворобу, проте в нього несподівано обірвався тромб.
Мама зателефонувала і сказала: "Тато помер". У мене був шок. Я не розуміла, що відбувається. Він тільки приїхав з мамою з Ізраїлю, де його лікували від онкології. Батько одужав, все було добре. Нам сказали, що обірвався тромб і він помер за секунду,
– розповіла Sonya Kay.
Для дівчини це неймовірна трагедія і вона прийняла рішення скасувати розкішне весілля, яке планувалося на червень.
Весілля не буде, бо воно не потрібне мені без нього. Ми просто розпишемося 7 червня і все. Розпишемося і житимемо далі,
– заявила співачка.
Про смерть Сергія Хлябича стало відомо 25 березня. Цією новиною поділилася в мережі тьотя Sonya Kay Софія Ротару. Артистка розповіла, що напередодні помер чоловік її молодшої сестри Ліди.
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