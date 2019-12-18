Sonya Kay розповіла про таємничого нареченого: чим займається обранець співачки

Українська виконавиця близько місяця тому зізналася, що прийняла пропозицію від коханого і готується до весілля. Наречена не афішувала жодної інформації про свого обранця. Але днями порушила мовчанку, опублікувавши у своєму інстаграмі фото, на якому позує у хокейній формі.

Племінниця Софії Ротару нещодавно заінтригувала прихильників своїм статусом. Дівчина продемонструвала обручку, яку отримала від коханого чоловіка. Sonya Kay всіляко відмовлялася коментувати стосунки, лише стверджуючи, що її наречений не пов'язаний з шоу-бізнесом.

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Знаменитість поділилася домашнім фото на сторінках соціальних мереж. На ньому 29-річна співачка із Чернівців постала у чоловічій футболці з форми української збірної з хокею і додала неоднозначний підпис.

А ви любите хокей так, як люблю його я?

– поцікавилася красуня у своїх шанувальників.

Також в одному з випусків програми "Ранок з Україною" Sonya Kay розповіла про різницю у віці в парі, але ім'я майбутнього чоловіка так і не розсекретила.

Він спортсмен, грає за збірну України з хокею. Я завжди дуже вболіваю і переживаю за нього. До речі, він молодший за мене! Напевно, це сімейне, оскільки мій батько також трохи молодше матері. У нас різниця у три роки, але це цілком нормально. Ми чудово ладнаємо, розуміємо одне одного, у нас спільні цілі і мрії,

– відверто зізналася виконавиця.

Sonya Kay стверджувала, що пропозицію одружитись коханий зробив несподівано після 5 місяців стосунків. Проте співачка вирішила погодитись і вже в червні 2020 року планує піти до вівтаря.