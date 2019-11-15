Sonya Kay виходить заміж: як виглядає обручка артистки

618 Читать новость на русском
Sonya Kay виходить заміж / Instagram / @sonyakayofficial

Українська співачка Sonya Kay (справжнє ім'я – Софія Хлябич) виходить заміж. Племінниця Софії Ротару зізналась, що стосунки з її обранцем не були тривалими, однак чоловік вирішив створити з нею сім'ю.

Як розповіла Sonya Kay у "Сніданку з 1+1", пропозицію одружитись її коханий зробив несподівано, після 5 місяців стосунків. Проте співачка вирішила погодитись і вже в червні 2020 року планує піти до вівтаря. 

Читайте також: Реперка Нікі Мінаж вийшла заміж за скандального бойфренда-ґвалтівника

Це все сталося дуже швидко. Ми зустрічалися п'ять місяців і потім він мені зробив пропозицію, від якої я не змогла відмовитись,
– поділилась Sonya Kay.

Наразі співачка не розголошує імені свого майбутнього чоловіка. Відомо тільки, що він не належить до вітчизняного шоу-бізнесу. Не розкривала Sonya Kay і деталей освідчення, зазначивши, що все сталось швидко, "по-домашньому і дуже сентиментально". 

Під час ефіру артистка показала свою обручку, яку їй подарував коханий. Ювелірний виріб можна побачити і на офіційній інстаграм-сторінці. Перстень зроблений у вигляді квітки, а пелюстки виготовлені із дорогоцінного каміння. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sonya Kay (@sonyakayofficial)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sonya Kay (@sonyakayofficial)

Що відомо про Sonya Kay?Змалку вокалістка зростала у творчій атмосфері. Її тіткою є знаменита Софія Ротару, однак порівнювати свою творчість з родичкою Sonya Kay не любить. Окрім цього, мама дівчини співала у відомому колективі "Черемош". З 2015 року Sonya Kay активно випускала треки, які одразу ж ставали хітами. Зокрема, артистці належать композиції "Слухай моє серце", "Зоряний саундтрек", "Обними меня", "Паралельний світ". Досі нічого не було відомо про особисте життя Sonya Kay, адже інформацію про романи вона не розголошувала. 

Хто така Анна Скороход, яку виключили з фракції "Слуга народу"
сьогодні
12380
Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Зіркові весілля
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 15 – 17 листопада
сьогодні 12:04 Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 15 – 17 листопада
Уляна Журба 685
Українські комедії для гарного настрою: найкраща підбірка
14 листопада 20:08 Українські комедії для гарного настрою: найкраща підбірка
Юлія Турелик 872
Новий рік Білого Щура 2020: як його правильно зустріти
14 листопада 18:04 Новий рік Білого Щура 2020: як його правильно зустріти
Квітослава Туз 4555
Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
14 листопада 15:03 Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
Квітослава Туз 17044
Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
14 листопада 13:05 Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
Квітослава Туз 4363
Новини
Більше новин
Залиште відгук