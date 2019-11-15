Sonya Kay виходить заміж: як виглядає обручка артистки

Українська співачка Sonya Kay (справжнє ім'я – Софія Хлябич) виходить заміж. Племінниця Софії Ротару зізналась, що стосунки з її обранцем не були тривалими, однак чоловік вирішив створити з нею сім'ю.

Як розповіла Sonya Kay у "Сніданку з 1+1", пропозицію одружитись її коханий зробив несподівано, після 5 місяців стосунків. Проте співачка вирішила погодитись і вже в червні 2020 року планує піти до вівтаря.

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Це все сталося дуже швидко. Ми зустрічалися п'ять місяців і потім він мені зробив пропозицію, від якої я не змогла відмовитись,

– поділилась Sonya Kay.

Наразі співачка не розголошує імені свого майбутнього чоловіка. Відомо тільки, що він не належить до вітчизняного шоу-бізнесу. Не розкривала Sonya Kay і деталей освідчення, зазначивши, що все сталось швидко, "по-домашньому і дуже сентиментально".

Під час ефіру артистка показала свою обручку, яку їй подарував коханий. Ювелірний виріб можна побачити і на офіційній інстаграм-сторінці. Перстень зроблений у вигляді квітки, а пелюстки виготовлені із дорогоцінного каміння.

Що відомо про Sonya Kay?Змалку вокалістка зростала у творчій атмосфері. Її тіткою є знаменита Софія Ротару, однак порівнювати свою творчість з родичкою Sonya Kay не любить. Окрім цього, мама дівчини співала у відомому колективі "Черемош". З 2015 року Sonya Kay активно випускала треки, які одразу ж ставали хітами. Зокрема, артистці належать композиції "Слухай моє серце", "Зоряний саундтрек", "Обними меня", "Паралельний світ". Досі нічого не було відомо про особисте життя Sonya Kay, адже інформацію про романи вона не розголошувала.