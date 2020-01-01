Sonya Kay виходить заміж: якою є ідеальна церемонія для артистки

2020 рік стане особливим для Sonya Kay (справжнє ім'я – Софія Хлябич). Талановита співачка готується до розкішного весілля, яке пройде влітку. Журналістам LifeStyle 24 вона вирішила розповісти, якою буде її ідеальна церемонія.

За словами Sonya Kay, весілля не повинне влаштовуватись для сотень гостей, які молодята навіть не знають. Тому її церемонія буде затишною і закритою для сторонніх. Співачка зізналась, що запросить на свято тільки найближчих родичів і друзів, які розділять з нею щасливий день.

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"Ідеальне весілля для мене – це тільки родичі навколо. Я вважаю, що це дуже душевне свято, яке має бути тільки для вас обох. Тому хочу, щоб були тільки близькі люди, а не десятки тих, кого не знаю, і розважати їх на весіллі я не збираюсь. Хочу, щоб мені цей день запам’ятався на все життя. Нехай поруч будуть найрідніші, кого я знаю, люблю, поважаю – для мене це ідеально", – розповіла Sonya Kay.

Наразі зіркова наречена готується до весілля та не стримує свого захвату від майбутньої події. Sonya Kay зізналась, що вже переглянула чимало каталогів із сукнями та вже на початку 2020 року піде на перші примірки вбрання нареченої.

Я вже передивилась всі сайти, каталоги, магазини, і вже скоро буду обирати. Не дочекаюсь, коли буду це робити,

– додала вона.

Про заручини Sonya Kay стало відомо всередині листопада. Артистка зізналась, що отримала обручку від коханого після 5 місяців стосунків. Наразі пара, яка півтора року разом, посилено готується до весілля та спільно відвідує родичів.

Обранця співачка поки оберігає від надмірної уваги журналістів та громадськості, тому як виглядає коханий Sonya Kay її прихильники можуть тільки здогадуватись. Відомо, що чоловік – перспективний український хокеїст, молодший за артистку на 3 роки. Спортсмен вже познайомився з батьками артистки. Хлопець настільки сподобався родичам Sonya Kay, що його залюбки запрошують на сімейні свята і Новий рік.

"Я проведу це свято з батьками, мама вже готує багато смаколиків, вже все купила і чекає на мене з нареченим... Вони вже знайомі досить давно, адже ми півтора року разом. Батьки його просто обожнюють. Не знаю, що має статись, щоб їм не сподобався хлопець, якого я обрала, тим паче, мій наречений. Вони щасливі, що я виходжу заміж, бо вже скільки ж можна чекати", – розповіла в інтерв'ю Sonya Kay.