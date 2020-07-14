Один з найвідоміших ярмарків в Україні, що традиційно відбувається на Полтавщині, – Сорочинський ярмарок – у 2020 році скасували. Він повинен був проходити з 18 по 23 серпня, але через пандемію коронавірусу його не проводитимуть. Така ситуація спіткала фестиваль вперше за всю його історію.

Як і багато інших масових заходів в Україні, знаменитий фестиваль Сорочинський ярмарок, що проходить в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області, у 2020 року не відбудеться. Про це повідомляють в "Інтерфакс Україна".

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Організатори заходу повідомили, що на таке рішення вони пішли через "політику подвійних стандартів" щодо заходу, адже, незважаючи на зростання кількості хворих на коронавірус, карантині обмеження в Україні послаблюють. Але вони не можуть піддавати ризику людей, які би відвідали подію.

Не дивлячись на те, що епідемічна ситуація в Україні із захворюваністю COVID-19 стабілізована, карантинні обмеження знімаються, працюють найбільші оптові ринки, а на серпень дозволено проведення масштабних виставок в Україні та заходів на Полтавщині, політика подвійних стандартів щодо Національного Сорочинського ярмарку триває, і тому ми не можемо піддавати можливу небезпеку тих, хто любить ярмарок і приїжджає на неї, людей, яких ми також любимо і поважаємо,

– йдеться в повідомленні.

Представники Сорочинського ярмарку також додали, що не дозволять "окремим деструктивним силам" зашкодити іміджу заходи з багатовіковою історією, який проходить в Україні з 1999 року: "Ми не можемо допустити будь-яких проявів зневаги до наших учасників і гостей, які два десятка років підтримували нас, відвідували ярмарок, брали в ньому участь – тим самим згуртовували Україну навколо її історії, культури і традицій, а багатьом з них саме ярмарок давала можливість годувати свої сім'ї".

Додамо, що в онлайн-формат перевели або ж повністю скасували такі культурні події в Україні, як Одеський кінофестиваль, Львівський форум видавців, Книжковий Арсенал, фестивалі Atlas Weekend, UPark та інші. Станом на 14 липня, в Україні зафіксовано майже 55 тисяч офіційно хворих на коронавірус. З них – 27 тисяч людей одужали та 1412 померли.