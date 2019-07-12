Соромно було йти в салон, – Гайтана відверто зізналась про свої комплекси

Співачка Гайтана вирішила поділитись з прихильниками інформацією, яку досі нікому не озвучувала. Зірка розповіла про свої минулі комплекси.

На офіційній сторінці в Instagram Гайтана заявила, що до всеукраїнської слави вона гризла нігті. Тому їхній стан був настільки жахливим, що співачка навіть соромилась піти до салону краси. А от для виступів вона придумала вихід з цієї ситуації: зірка одягала рукавиці.

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"Немає нічого поганого в тому, щоб бути самокритичною. Я не зустрічала людей, які на 100% задоволені собою... Завжди є те, що хотілося б прикрити, змінити або відрізати. Але мене завжди захоплюють люди, які можуть відкрито заявити про свої комплекси. Почну з себе. Колись я кусала нігті, вони були в жахливому стані, соромно було навіть прийти в салон. Я постійно ховала руки від всіх, а на сцену одягала рукавички", – розповіла Гайтана.

Співачка зуміла подолати ці комплекси. Тепер Гайтана залюбки показує свої доглянуті руки та полюбляє робити ефектний манікюр, який привертає увагу громадськості. При цьому артистка надає перевагу однотонному лаку. Яким манікюром Гайтана хизувалась від початку 2019 року – дивіться у підбірці LifeStyle 24.