"Соціальна проблема вимагає голосу": як у пельменній відреагували на секситський скандал

Днями мережу розбурхали 2 постери у соціальній мережі Instagram, де на сторінці стритфуду з Бессарабки у Києві було зображено провокативні кадри "Тільки не на обличчя" і "дорогА дорОга". На провокативну рекламу вже відреагували самі представники закладу швидкого харчування.

Чому виник скандал навколо пельменної?

На першому постері постала оголена дівчина з білою речовиною на обличчі, коли вона куштувала пельмень, а її волосся підтримував чоловік. "Тільки не на обличчя". Слова, про які можна забути, насолоджуючись фірмовим П.пельмешком на Бессарабці", – спочатку так був підписаний знімок з дівчиною в інстаграмі @p.pelmeni.

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"Тільки не на обличчя": скандальний сексистський постер на сторінці пельменної / Instagram / @p.pelmeni

На іншому кадрі був зображений хлопець, який з муки від пельменів зробив імітовану "доріжку" і через скручену грошову купюру втягував її у себе. "дорогА дорОга. Всі дороги Києва ведуть в одне місце! Місце, де знають як і з чим приготувати тобі порцію гарячих", – йшлось у підписі до скандальної публікації.



Інший постер, який натякає на наркотичну залежність на сторінці пельменної / Instagram / @p.pelmeni

Після неоднозначної та подекуди обурливої реакції користувачів у мережі адміністратори спільноти повністю відредагували свої публікації, відсилаючись до статистик про сексизм та наркотичну залежність, а також про домашнє насильство.

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Реакція представників пельменної

У новому відеоролику, в якому взяла участь та ж сама дівчина, що в фоторекламі "Тільки не на обличчя", йдеться про те, що "Це соціальні проблеми, про них потрібно говорити". У дописі до відео представники закладу пояснюють, що такими постерами вони намагались привернути до себе увагу аудиторії та ЗМІ.

Що ми мали ще зробити, щоб ти зрозумів – соціальна проблема вимагає голосу. Гучного, надривного, скандального. Голосу, на який зійдуться небайдужі. Зійдуться всі, хто почув,

– йдеться в коментарі.

В публікації говорять, що у них є історія, яка включає в себе три проблеми, відображені в попередніх публікаціях: сексизм, наркозалежність та домашнє насилля. За їхніми словами, є ще сотні інших, про які мовчать: расизм, буллінг, кіднепінг та інші. Відтак такими провокативними кадрами вони хотіли порушити поширити статистику даних проблем, оскільки вони знайшли дані лише за 2018 рік.

Коли запахло скандалом, про нас написали багато ЗМІ, але намагаючись оцінити масштабність проблеми домашнього насилля в Україні, ми знайшли лише статистику за 2018 рік. Що, не цікаво? Ми не показали вам, а змусили побачити актуальні цифри, а тепер нехай говорять усі!

– підсумували в публікації.

Читачі інстаграм-сторінки теж відреагували на відеоролик, зазначивши, що адміністраторам варто перестати брехати про те, що все одразу так і планувалось. Інші ж обурились на те, що всі публікації було відредаговано після розгорнення скандалу. Деякі користувачі все ж підтримали пельменну на Бессарабці та назвали такий хід оригінальним та цікавим.



Скріншоти дописів з новим відредагованим текстом на сторінці пельменної у Києві / Instagram / @p.pelmeni