Соціофобія, шизофренія та ОКР: моторошні ілюстрації про психічні захворювання та розлади

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Психічні захворювання в ілюстраціях Шона Косса
Психічні захворювання в ілюстраціях Шона Косса / shawncossart.com // Колаж 24 каналу

Ілюстратор Шон Косс створив серію малюнків про психічні розлади. На ці роботи неможливо не дати емоційного фідбеку, настільки вони болючі, глибокі, насичені та під напругою.

Ілюстрації Косса – це застереження. Якщо вас щось турбує у плані свого ментального здоров'я або ваших близьких, вам необхідно звернутись за кваліфікованою допомогою. Це не соромно і нормально. Ненормально саме ігнорувати проблеми. На цьому і наголошує художник. 

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Разом із циклом малюнків Косс створив і лінію одягу з аналогічними зображеннями. Наприклад, футболку або світшот можна купити за 30-40 доларів. 

Соціофобія

Безсоння

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Значний депресивний розлад

Посттравматичний розлад

Біполярний розлад

Пограничний розлад особистості

Розлади аутистичного спектру

Параноїдальна шизофренія

Обсесивно-компульсивний розлад

Залежний розлад особистості

Психічні розлади в ілюстраціях: дивіться фотогалерею

Схожий проект також має фотографка Флора Маклін. Вона представила серію зображень, як могли б виглядати психічні розлади у художньому фото. Для цього мисткиня разом медіакомпанією Refinery29 створила анонімне опитування, аби більше дізнатись про внутрішній стан людей, які страждають на депресію, обсесивно-компульсивний розлад (ОКР) та відчувають стрес. 

Проект покликаний переосмислити проблеми ментального здоров'я, зокрема їхню візуалізацію в інтернеті. Наголошується, що частіше нам презентують білого чоловіка, який затуляє руками обличчя або спирається на них, або ж тримає пістолет біля скроні. Насправді, переконані у компанії, відчуття людей з внутрішніми негараздами не мають стосунку до подібного зображення. Фото проекту дивіться тут

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Теги: LifeStyle Новини Здоров'я Здоров'я Новини культури Фотоновини Новини LifeStyle Психологія
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