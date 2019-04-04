Соціофобія, шизофренія та ОКР: моторошні ілюстрації про психічні захворювання та розлади
Ілюстратор Шон Косс створив серію малюнків про психічні розлади. На ці роботи неможливо не дати емоційного фідбеку, настільки вони болючі, глибокі, насичені та під напругою.
Ілюстрації Косса – це застереження. Якщо вас щось турбує у плані свого ментального здоров'я або ваших близьких, вам необхідно звернутись за кваліфікованою допомогою. Це не соромно і нормально. Ненормально саме ігнорувати проблеми. На цьому і наголошує художник.
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Разом із циклом малюнків Косс створив і лінію одягу з аналогічними зображеннями. Наприклад, футболку або світшот можна купити за 30-40 доларів.
Соціофобія
Безсоння
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Значний депресивний розлад
Посттравматичний розлад
Біполярний розлад
Пограничний розлад особистості
Розлади аутистичного спектру
Параноїдальна шизофренія
Обсесивно-компульсивний розлад
Залежний розлад особистості
Психічні розлади в ілюстраціях: дивіться фотогалерею
Схожий проект також має фотографка Флора Маклін. Вона представила серію зображень, як могли б виглядати психічні розлади у художньому фото. Для цього мисткиня разом медіакомпанією Refinery29 створила анонімне опитування, аби більше дізнатись про внутрішній стан людей, які страждають на депресію, обсесивно-компульсивний розлад (ОКР) та відчувають стрес.
Проект покликаний переосмислити проблеми ментального здоров'я, зокрема їхню візуалізацію в інтернеті. Наголошується, що частіше нам презентують білого чоловіка, який затуляє руками обличчя або спирається на них, або ж тримає пістолет біля скроні. Насправді, переконані у компанії, відчуття людей з внутрішніми негараздами не мають стосунку до подібного зображення. Фото проекту дивіться тут.
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