Соцмережі, зміна клімату, вбивство тварин: промовисті ілюстрації про сучасні проблеми людства

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"Соцмережеве безсоння"
"Соцмережеве безсоння" / Instagram // stbartwork

Британський художник Сем Бейлі не боїться жорстко критикувати суспільство, яке стикнулось з глобальними викликами, проте воліє не усвідомлювати їх як серйозні проблеми.

Бейлі намалював низку провативних ілюстрацій про залежність людей від соцмереж та телебачення, про глобальне потепління, про вбивство тварин, наприклад, заради пари шкіряних черевичків або заради розваги, про ставлення людей до засобів насильства – зброї – як до гри. 

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Quench your ego.

Допис, поширений Sam Bailey (@stbartwork)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Desensitize" #original #artwork #by #me

Допис, поширений Sam Bailey (@stbartwork)

Художник у своїх роботах критикує людей, які користуються телефоном за кермом та відмовляються розуміти, що це може бути причиною аварії; людей, які не лікують депресію, запевняючи інших "У мене все добре", а потім вчиняють суїцид; людей, які не приділяють належну увагу своєму здоров'ю – наприклад, правильному харчуванню. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'Prescription prevention'

Допис, поширений Sam Bailey (@stbartwork)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Awareness’ - Phone use while driving leads to 1.6 million crashes every year.

Допис, поширений Sam Bailey (@stbartwork)

Відчуття жаху породжує той факт, що все це спроба перетравити реальність людини, якій не 60 років, а 21. І через свої роботи вона наче благає людей не закривати очі на проблеми, а вирішувати їх. Бо молоде покоління має надію ще пожити в цьому світі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Premature addiction’

Допис, поширений Sam Bailey (@stbartwork)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Compare to despair’

Допис, поширений Sam Bailey (@stbartwork)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'Social media assassin'

Допис, поширений Sam Bailey (@stbartwork)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'Limited stock'

Допис, поширений Sam Bailey (@stbartwork)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'Play'

Допис, поширений Sam Bailey (@stbartwork)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'Impressions'

Допис, поширений Sam Bailey (@stbartwork)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'I am fine'

Допис, поширений Sam Bailey (@stbartwork)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'Global warming'

Допис, поширений Sam Bailey (@stbartwork)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#STOPTROPHYHUNTING

Допис, поширений Sam Bailey (@stbartwork)

 

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