Соцмережі, зміна клімату, вбивство тварин: промовисті ілюстрації про сучасні проблеми людства

Британський художник Сем Бейлі не боїться жорстко критикувати суспільство, яке стикнулось з глобальними викликами, проте воліє не усвідомлювати їх як серйозні проблеми.

Бейлі намалював низку провативних ілюстрацій про залежність людей від соцмереж та телебачення, про глобальне потепління, про вбивство тварин, наприклад, заради пари шкіряних черевичків або заради розваги, про ставлення людей до засобів насильства – зброї – як до гри.

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Художник у своїх роботах критикує людей, які користуються телефоном за кермом та відмовляються розуміти, що це може бути причиною аварії; людей, які не лікують депресію, запевняючи інших "У мене все добре", а потім вчиняють суїцид; людей, які не приділяють належну увагу своєму здоров'ю – наприклад, правильному харчуванню.

Відчуття жаху породжує той факт, що все це спроба перетравити реальність людини, якій не 60 років, а 21. І через свої роботи вона наче благає людей не закривати очі на проблеми, а вирішувати їх. Бо молоде покоління має надію ще пожити в цьому світі.