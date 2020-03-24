Спад коронавірусу: частину Великої китайської стіни відкрили для туристів

Коронавірус у Китаї йде на спад. Сьогодні оголосили про відкриття міста Ухань, звідки почалася пандемія Covid-19. Також відкривають частину Великої китайської стіни, яка не працювала протягом двох місяців.

Сьогодні, 24 березня, у Китаї відкрили одну із найбільш популярних серед туристів ділянок Великої стіни. Зазначають, що зробили це у зв'зку з тим, що кількість нових випадків коронавірусу в країні значно скоротилася. Про це повідомляє CNN, посилаючись та тамтешніх чиновників.

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Поки коронавірус завдає все більшої шкоди Європі, у Китаї він пішов на спад. Ресторани та кіно в країні все ще закриті, проте одна із найбільш відомих культурних пам'яток сьогодні відновила свою роботу. Поки що відкрили лише одну частину Великої китайської стіни "Бадалінга". Музей та всі інші місця досі залишаються закритими.

Проте, потрапити до Великої китайської стіни не так вже й просто. Спершу відвідувачі повинні забронювати квитки в інтернеті надати QR-код, який підтверджуватиме, що вони здорові. При вході вони обов'язково мають одягнути захисну маску та дотримуватися дистанції не менше, ніж 1 метр.

Зазначимо, станом на 23 березня у світі підтвердили понад 373 000 випадків зараження коронавірусом. Понад 16 000 людей померли, більш, ніж 101 000 одужали. Китайські експерти вважають, що для повної перемоги над коронавірусом Європі знадобиться приблизно два роки. Станом на ранок 24 березня в Україні вже 97 підтверджених випадків Covid-19 і 3 смерті від нього. Одній людині вдалося одужати.



Міфи і правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу