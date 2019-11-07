Спадкоємець Playboy одружився з актрисою "Гаррі Поттера": деталі весілля

Американська актриса Скарлетт Бірн та Купер Гефнер офіційно узаконили свої стосунки. Заручини зіркової пари відбулися ще чотири роки тому. Перш, ніж зробити пропозицію коханій, чоловік запитав дозволу її батька. Грандіозне весілля пара планує зіграти вже за кілька місяців.

Сина засновника Playboy Хью Хефнера Купера не можна назвати ловеласом на відміну від одіозного батька. Зі своєю обраницею Скарлетт Бірн вони разом вже кілька років.

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Заручилися Купер Хефнер та Скарлетт Бірн ще у 2015 році. А перед тим, як запропонувати коханій руку і серце, Купер запитав дозволу в її батька. Саме тоді закохані відвідали рідне місто Скарлетт – Лондон.

Нещодавно стало відомо, що пара офіційно зареєструвала шлюб в Каліфорнії. Про це молоде подружжя написало на сторінках соціальних мереж.

Ми з Купером раді поділитися тим, що законно одружилися. Ми з нетерпінням чекаємо планування нашого весілля в найближчі місяці. Ми будемо раді розділити це свято з нашими друзями та родиною. Я люблю тебе Купер. Моє серце наповнене щастям, і я так вдячна за нашу любов,

– написала в інстаграмі Скарлетт Бірн.

Дівчина наголошує на тому, що вони з Купером справжні друзі та партнери. У той час чоловік актриси розраховує на те, що їхнє подружнє життя буде сповнене коханням, щастям, пригодами та великими цілями.

Американська актриса Скарлетт Бірн найбільш відома ролями Пенсі Паркінсон в "Гаррі Поттері" та Нори в серіалі "Щоденники вампіра". Дебютувала в кіно у 15 років.



Скарлетт Бірн (ліворуч) у ролі Пенсі Паркінсон в "Гаррі Поттері" / Кадр з фільму

У лютому 2017 року Скарлетт Бірн знялася у фотосесії для Playboy.



Скарлетт Бірн для Playboy / Getty images

Що відомо про Купера Гефнера?Це наймолодший спадкоємець засновника Playboy Хью Гефнера, який продовжує справу свого батька.

Купер народився в шлюбі Х'ю Гефнера і моделі Кімберлі Конрад, яка стала другою дружиною американського видавця. Батьки хлопця розійшлися через десять років після одруження. Х'ю побудував для Кімберлі будинок по сусідству зі своїм знаменитим маєтком Playboy, тому двоє їхніх синів, Купер і Марстон, часто бували в будинку батька. В 21 рік Гефнер-молодший приєднався до сімейного бізнесу та зайняв посаду головного креативного директора.