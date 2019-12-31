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Спадок у 50 мільйонів рублів: кому дістанеться майно Галини Волчек

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Галина Волчек / www.rbc.ru

26 грудня на 86 році пішла з життя народна артистка СРСР Галина Волчек. Відомо, що режисерка залишила весь спадок своєму єдиному синові Денису Євстигнєєву. Галина Волчек заповідала нащадку квартиру в Москві та автомобіль Lexus LS500.

У віці 86 років раптову хворобу не поборола радянська театральна режисерка та акторка Галина Волчек. Прощальна церемонія з художнім керівником театру "Современник" відбулась 29 грудня в Москві. На похорон легенди театру та кіно прийшли її колеги та тисячі прихильників.

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Як повідомляє видання "Комсомольська правда", спадок Галини Волчек оцінили у 50 мільйонів рублів – близько 22 мільйони гривень. Режисерка володіла автомобілем Lexus LS500, вартість якого складає 5 мільйонів рублів, та квартирою у Москві, площею 75 квадратних метрів. 

У власності знаменитості був також будинок у приватному котеджному селищі в Підмосков'ї. Земельну ділянку вартістю в 5 мільйонів рублів вона отримала в подарунок від знайомого підприємця, коли дізналася про свій діагноз пневмосклероз. Тоді лікарі порадили Галині Волчек переїхати за місто та більше часу проводити на свіжому повітрі. 

Її єдиний син Денис Євстигнєєв збудував маєток власним коштом спільно з дружиною Катериною. 

Спромоглася зробити тут все з урахуванням всіх особистих звичок і смаків. Я дуже боялася, що дм буде двоповерховим: не люблю я цього. Так він і вийшов в один поверх, дуже затишний, але разом з тим просторий. І навколо нього немає ніяких новомодних ландшафтних наворотів, зате є ліс, дика незаймана природа,
– розповідала Галина Волчек в одному з інтерв'ю. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Новини Росії Новини LifeStyle LifeStyle Зіркові діти
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