24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Спекотні сукні та боді: Дуа Ліпа знялась у яскравій фотосесії для австралійського Vogue

- Читать новость на русском
Дуа Ліпа для Vogue Australia / Фото: Vogue Australia, Чарльз Деннінгтон

Британська співачка Дуа Ліпа стала запрошеною зіркою австралійського видання Vogue, де позувала у стильних і подекуди відвертих образах.

Автором нових фотографій став Чарльз Деннінгтон, а стилістом – Джилліан Девісон. Зйомка ж відбувалась у студії Сіднея, а новий квітневий випуск видання з'явиться на прилавках магазинів вже 3 квітня.

Гаряче Белла Хадід оголила груди та порадила заняття на карантині: пікантне фото 18+

На обкладинці Vogue 24-річна зірка постала у пишній сукні від Valentino з останньої колекції весна-літо 2020. 


​Дуа Ліпа для Vogue Australia / Фото: Vogue Australia, Чарльз Деннінгтон

В інтерв'ю для глянцю Дуа Ліпа зізналась, що серед соціальних мереж віддає перевагу Tik Tok, адже саме там людей об'єднує здебільшого музика, а не постійне змагання між собою і негатив, як це є в Instagram чи Twitter.

Я виросла на соціальних мережах, це завжди було весело. Але з цим стало важко, особливо в твіттері, до кінця моєї першої кампанії альбому. Чим більше кумедних речей мені доводилося робити, тим більше було думок і негативу з приводу цього... Я не відчувала підтримки,
– зізналась артистка. 

Разом з цим зірка розповіла і про настрої у своїй творчості, адже всюди намагається продемонструвати жіночу силу та феміністичні ідеї. За її словами, віками жінок намагались зробити ворогами, але так не повинно бути.

"Для мене важливо показати єдність між жінками. Ми повинні бачити більше дівчат, більше різноманітності, більше єднання. Так довго люди зіштовхували жінок один з одним. Це не так, як повинно бути", – додала співачка.


Дуа Ліпа для Vogue Australia / Фото: Vogue Australia, Чарльз Деннінгтон

Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
сьогодні
Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Vogue Мода Стиль і мода
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 14:22 Шопінг онлайн: де і що купувати в період карантину
Юлія Турелик
23 березня 18:01 Фільми 2020 року, які не можна пропустити
Уляна Журба
23 березня 12:37 Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду
Юлія Михайлова
22 березня 18:21 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик
22 березня 15:08 Актор воєнної драми "Черкаси" звернувся до Зеленського: відверте інтерв'ю з творчою групою
Катерина Петренко
Новини
Більше новин
Залиште відгук