Спекотні сукні та боді: Дуа Ліпа знялась у яскравій фотосесії для австралійського Vogue

Британська співачка Дуа Ліпа стала запрошеною зіркою австралійського видання Vogue, де позувала у стильних і подекуди відвертих образах.

Автором нових фотографій став Чарльз Деннінгтон, а стилістом – Джилліан Девісон. Зйомка ж відбувалась у студії Сіднея, а новий квітневий випуск видання з'явиться на прилавках магазинів вже 3 квітня.

Гаряче Белла Хадід оголила груди та порадила заняття на карантині: пікантне фото 18+

На обкладинці Vogue 24-річна зірка постала у пишній сукні від Valentino з останньої колекції весна-літо 2020.



​Дуа Ліпа для Vogue Australia / Фото: Vogue Australia, Чарльз Деннінгтон

В інтерв'ю для глянцю Дуа Ліпа зізналась, що серед соціальних мереж віддає перевагу Tik Tok, адже саме там людей об'єднує здебільшого музика, а не постійне змагання між собою і негатив, як це є в Instagram чи Twitter.

Я виросла на соціальних мережах, це завжди було весело. Але з цим стало важко, особливо в твіттері, до кінця моєї першої кампанії альбому. Чим більше кумедних речей мені доводилося робити, тим більше було думок і негативу з приводу цього... Я не відчувала підтримки,

– зізналась артистка.

Разом з цим зірка розповіла і про настрої у своїй творчості, адже всюди намагається продемонструвати жіночу силу та феміністичні ідеї. За її словами, віками жінок намагались зробити ворогами, але так не повинно бути.

"Для мене важливо показати єдність між жінками. Ми повинні бачити більше дівчат, більше різноманітності, більше єднання. Так довго люди зіштовхували жінок один з одним. Це не так, як повинно бути", – додала співачка.



Дуа Ліпа для Vogue Australia / Фото: Vogue Australia, Чарльз Деннінгтон