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Буде страшно: франшиза про ляльку-вбивцю Чакі отримає продовження у вигляді серіалу

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Лялька Чакі / IMDb

Іноземний кінематограф пообіцяв зняти чергову екранізацію на історію однієї з найвідоміших ляльок для дорослих – Чакі. Новий проєкт перебуває на стадії розробки і відомо, що він побачить світ у вигляді серіалу.

Про те, що кабельний канал Syfy вже працює над створенням серіалу про знамениту ляльку-вбивцю повідомляє видання The Hollywood Repoter. У джерелі також зазначається, що шоураннером проєкту став творець оригінальної серії Дон Манчін.

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Творці стрічки навіть розсекретили деякі деталі сюжету. Відомо, що дія розгортатиметься у провінційному містечку, де, на перший погляд, звичайну та дещо вінтажну ляльку Чакі виставили на продаж. Однак після її появи у місті зросла кількість вбивств. Також у населеному пункті з'являться вороги та союзники Чакі, завдяки яким мешканці нарешті дізнаються про її справжнє походження.

Попри те, що фанати майбутнього хоррору змогли ознайомитися з сюжетом, дату виходу та акторський склад поки що не розголошують. Варто додати, що серіал стане першим проєктом про ляльку-вбивцю, який буде створено для телебачення.

Додамо, що станом на січень 2020 року франшиза за участю Чакі налічує вісім фільмів, перший з яких вийшов у 1988 році, а останній – у 2019 році.

Хронологія фільмів про ляльку Чакі:

"Дитяча гра" (1988)
"Дитяча гра 2" (1990)
"Дитяча гра 3" (1991)
"Наречена Чакі" (1998)
"Нащадок Чакі" (2004)
"Прокляття Чакі" (2013)
"Культ Чакі" (2017)
"Дитяча гра" (ремейк) (2019)

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Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
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