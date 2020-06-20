Український письменник Сергій Жадан та журналіст Руслан Горовий випустили пісню "Спи, моє дитя". Композицію присвятили 15-річному громадському активісту Дані Дідіку, життя якого трагічно обірвалося внаслідок теракту в Харкові п'ять років тому.

Сергій Жадан долучився до проєкту українського журналіста Руслана Горового "Так працює пам'ять". Письменник написав вірш "Спи, моє дитя", рядки якого поклали на музику. Пісня з'явилася на ютуб-каналі Руслана Горового, а прем'єра відбулася в ефірі радіо "Тризуб ФМ".

"Це ще одна цеглинка в мур пам'яті 15-річного героя Дані Дідіка, якого вбили найманці русского міра", – презентував трек "Спи, моє дитя" журналіст. Натомість Сергій Жадан зізнався, що для нього честь долучитися до проєкту.

Як на мене, вийшло щемко й правдиво,

– лаконічно прокоментував пісню письменник.

Сергій Жадан, Руслан Горовий – Спи, моє дитя: слухайте пісню онлайн

Сергій Жадан, Руслан Горовий – Спи, моє дитя: текст пісні

Спи, моє дитя, мати двері зачиня.

Як прийду додому я – скінчиться війна.

Не дивись у вікно, в світі ллється кров.

Як дістане серце бронь — скінчиться й любов.

Що з ними буде, коли вони всі повернуться?

Стерті, мов зуби тварин, камінні вервиці,

зморшки довкола очей – глибокі, як ріки в березні.

Справжня віра виростає з єресі.

Доки вони тягаються палестиною,

сонце над ними горить золотою пластиною.

Торкайся святої землі обгорілою шкірою.

Війна за нові території завжди пов’язана з вірою.

Сивіють батьки, бачать лиш круки,

Як за кроком крок ідуть в небо вояки.

Все колись мине, як трава зійде.

Тільки шкода, що не я виростив тебе

Виростив тебе. Виростив тебе.

Виростив тебе. Виростив тебе.

Коли вони повернуться, коли роззброються,

коли вони відстояться в чорній хроніці,

поруч із ними залишаться найбільш віддані.

За війною найкраще спостерігати на відстані.

Їм ще згадають усе, що сьогодні не має значення,

на них ще посипляться зречення та звинувачення,

їх ще зроблять винними в усьому, що нині діється,

їм ще влаштує трус небесна митниця.

А доки вони сполохують небо знаменами,

лишаються непереможними та безіменними,

знають, що все недарма, що все по справедливості.

Чим далі війна, тим більше потрібно сміливості.

Що відомо про загибель Данила Дідіка?

Данило Дідік загинув 22 лютого 2015 року в річницю перемоги Революції гідності під час ходи в Харкові. Ходу перервав теракт, внаслідок якого постраждало 11 людей, а ще четверо загинули. Хлопчик перебував поблизу епіцентру вибуху й отримав тяжку черепно-мозкову травму, яка призвела до коми.

Українські зірки одне за одним долучаються до мистецької ініціативи "Так працює пам'ять" та через пісні закарбовують пам'ять про Данила Дідіка. Так, популярний гурт "Антитіла" перезаписав свій хіт "Птаха", присвятивши щемливий римейк 15-річному громадському активісту з Харкова. Реперка Alyona Alyona презентувала трек "Коли ховають молодих", який присвятила Дані Дідіку та всім, хто пішов з життя у юному віці.