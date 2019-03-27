Спільне минуле, дружба і син: Потап відверто розповів про стосунки з екс-дружиною

У грудні 2016 року українська зірка Потап і Ірина Горова, яка була не лише дружиною, а й продюсером артиста, оголосили про розрив шлюбу. Про стосунки після розлучення, виховання спільної дитини і роботу екс-подружжя детально розповіло в інтерв'ю виданню Jet Setter.

Потап й Ірина зізналися в інтерв'ю виданню, що після розлучення їм вдалося зберегти дружбу, а спільне минуле лише допомогло бізнесу.

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Як розповіла Ірина, якщо у них виникали якісь протиріччя, вони робили все для того, щоб це аніяк не відбилося на спільному бізнесі.

Спільне минуле, наша дружба та взаємозв’язки лише допомагають бізнесу та позбавляють нас від витрачання часу на зайві непорозуміння й суперечки. Ми давно знайшли точки, у яких збігається бачення. Наші голови повернуті в одному напрямку — напрямку розвитку, розширення, збільшення обертів та побудови великої справи,

– додав Потап.

Також екс-закохані дали особисту пораду розлученим бізнес-партнерам, які продовжують працювати разом.

"Дивлячись на все зі сторони минулих років, я розумію: головне те, що ми зберегли дружбу, любов дітей та загальне прагнення до розвитку. Найпростіше було би посваритися, усе полишити, бути самозакоханим егоїстом. Потрібно бути вище за особисті амбіції, вони не повинні управляти бізнесом", – наголосив Потап.

Ірина сказала, що ще на початку спільної справи вони проговорили, що працюватимуть як бізнес-партнери у будь-яких обставинах.

У схожих особистих ситуаціях завжди потрібно сідати за стіл перемовин та шукати компроміси — вимикати емоції та включати здоровий глузд. Важливо зберігати людяність, гідність та пам’ятати, що руйнування рідко приносить задоволення й подальше зростання,

– зазначила Горова.

Також Ірина і Потап зізналися, що не мають суттєвих розбіжностей стосовно виховання 10-річного сина Андрія.

"Син ходить і на бокс, який так подобається мені, і на плавання та баскетбол, які до душі татові. Інших принципових розбіжностей щодо виховання сина в нас немає. Ми намагаємося всебічно його розвивати та бути для нього друзями: я вкладаю в нього цінності щодо ставлення до жінок, намагаюся бути для нього прикладом, людиною, якою він пишається та любить. Потап дає Андрію чоловічу енергію та любов, він для нього авторитет та приклад поведінки в справжній чоловічій компанії. Регламенту ділового спілкування в нас немає: зустрічаючись для розв'язання робочих питань, можемо легко та невимушено перемикнутися на різні теми, зокрема й обговорити батьківські питання", – підсумувала Ірина.