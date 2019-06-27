Спільний альбом Леді Гаги і Бредлі Купера визнано найпопулярнішим: подробиці

Після виходу фільму "Народження зірки" навколо знаменитостей ширилося чимало різноманітних чуток, однак той факт, що творчість Леді Гаги та Бредлі Купера зазнала неабиякої популярності – заперечувати марно. Ще одне підтвердження тому – офіційне визнання їхнього альбому найпопулярнішим у сучасності.

Саундтреки з фільму "Народження зірки" просто підкорили серця поціновувачів кіноіндустрії, а також фанатів музики. Так, як пише видання Variety, альбом Бредлі Купера та Леді Гаги став найбільш продаваною платівкою сучасності.

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Альбом зі стрічки, яка була номінована у кількох категоріях Оскара-2019, продали тиражем у шість мільйонів примірників по всьому світу. Варто відзначити, що хіт Shallow отримав відзнаку як "Найкраща пісня", а американська асоціація звукозаписних компаній (RIAA) назвала платівку "Народження зірки" двічі платиновою.

Слухати саундтрек до фільму "Народження зірки" Shallow: відео