Спільний вихід: Меланія та дочки Дональда Трампа разом відвідали церемонію в США – фото

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Меланія Трамп та Дональд Трамп
Меланія Трамп та Дональд Трамп / www.instagram.com/alwaysmelania

Дочка та дружина президента США Дональда Трампа разом прийшли на церемонію помилування індичок. Іванка, Тіффані та Меланія Трамп з’явились на святі в елегантних вбраннях та в чудовому настрої.

У четвер, 22 листопада, США святкує День подяки, до якого американці завжди готуються з особливою трепетністю. Обов'язковою стравою на столі повинна бути індичка, фарширована яблуками чи гарбузом. Сім’я президента відвідала захід, приурочений помилуванню птаха. Згідно з цією традицією хоча б одна індичка повинна залишитись поза святковим столом.

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На церемонії помилування дружина президента США Меланія Трамп з’явилась у пальті від Dior. На верхньому одязі першої леді були всі популярні кольори сезону – білий, бежевий, червоний та чорний. Взула Меланія свої улюблені замшеві чоботи на високих підборах від Christian Louboutin.

 

 

Однак образи Іванки та Тіффані були не менш вдало підібрані для такої церемонії. Старша дочка Дональда Трампа обрала пальто в клітинку, чорну сукню, червоні чоботи та темну сумку. Доповнила образ пов'язкою на голові в білий горошок. Тіффані Трамп обрала для виходу вбрання в рожевих тонах: рожеве пальто, сумку та сукню доповнили золоті туфлі-човники та великі сережки.

Іванка та Тіффані Трамп
Іванка та Тіффані Трамп на церемонії в США / Instagram @alwaysivanka

Іванка Трамп
Іванка Трамп на церемонії помилування індички / Instagram @alwaysivanka

Теги: LifeStyle Новини США Меланія Трамп Іванка Трамп Дональд Трамп Мода
Джерело: 24 канал
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