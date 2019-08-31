Спільний вихід: Моніка Беллуччі з'явилася на прем'єрі фільму з екс-чоловіком Венсаном Касселем

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Венсан Кассель і Моніка Беллуччі
Венсан Кассель і Моніка Беллуччі / www.gettyimages.com

Італійська акторка Моніка Беллуччі зустрілася зі своїм колишнім чоловіком Венсаном Касселем, за плечима яких 17 років стосунків і 12 років подружнього життя, на прем'єрі фільму "Незворотність" (Irréversible), у якому вони зіграли головні ролі. Сталося усе в рамках щорічного Венеційського кінофестивалю.

Так, коли на Венеційський кінофестиваль приїхала італійська діва, всі шанувальники почали цікавитися, чи вийде вона разом на червону доріжку з колишнім чоловіком. Сам Венсам Кассель вже пройшовся зірковим хідником за руку з новою 22-річною дружиною Тіною Кунакі.

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На Венеційському кінофестивалі Моніка і Венсан представили кримінальну драму "Незворотність" (Irréversible) режисера Гаспара Ное в рамках спецпоказу, яка вийшла у 2002 році.

У фільмі "Незворотність"розповідається у зворотному хронологічному порядку про подружжя Алекс (Моніка Беллуччі) та Маркуса (Венсан Кассель). Закохані дізнаються, що Алекс вагітна, згодом вони йдуть на вечірку, де після сильної сварки жінка вирішує повернутися додому. Дорогою на головну героїню нападає гвалтівник.

Цікаво те, що Венсан Кассель і Моніка Беллуччі не позували фотографам вдвох. А на спільній світлині між екс-подружжям стояв режисер Гаспар Ное.

Венсан Кассель і Моніка Беллуччі і гаспар ное
Венсан Кассель, Гаспар Ное і Моніка Беллуччі

Додамо, що Моніка Беллуччі підготувала черговий total black look: чорний костюм з прозорим топом, крізь який можна роздивитися спідню білизну італійки. 

Венсан Кассель і Моніка Беллуччі

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Моніка Беллуччі Голлівуд Тіна Кунакі Фестивалі
Джерело: LifeStyle 24
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