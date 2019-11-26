Спін-оф до серіалу "Ходячі мерці" отримав назву: в мережі з'явився перший тизер

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"Ходячі мерці": спін-оф / IMDb

За десять років виходу на великий екран серіал "Ходячі мерці" став чи не найпопулярнішим серед хоррорів. Так, під час виходу 10 сезону творці стрічки презентували тизер до спін-оф серіалу "Ходячих мерців".

Короткий відеоролик до спін-оф серіалу до "Ходячих мерців" з'явився на ютуб-каналі Prime Video UK. Тизер отримав назву The Walking Dead: World Beyond, що в перекладі на українську означає "Ходячі мерці: світ поза межами".

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Що цікаво, з виходом тизера майбутня прем'єра не лише отримала назву, але й показала нових персонажів. За сюжетом, головними героями спін-офу стануть підлітки, які виросли в добре захищеному суспільстві, коли зомбі-апокаліпсис лише починався. Вони захочуть покинути територію, яка охороняється, щоб досліджувати світ, який захопили ходячі мерці.

Відомо, що прем'єра спін-оф "Ходячих мерців" запланована на весну 2020 року, проте точної жати поки що не називаються.

Спін-оф "Ходячих мерців": тизер дивитися онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Кіно LifeStyle
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