Спін-оф до серіалу "Ходячі мерці" отримав назву: в мережі з'явився перший тизер

За десять років виходу на великий екран серіал "Ходячі мерці" став чи не найпопулярнішим серед хоррорів. Так, під час виходу 10 сезону творці стрічки презентували тизер до спін-оф серіалу "Ходячих мерців".

Короткий відеоролик до спін-оф серіалу до "Ходячих мерців" з'явився на ютуб-каналі Prime Video UK. Тизер отримав назву The Walking Dead: World Beyond, що в перекладі на українську означає "Ходячі мерці: світ поза межами".

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Що цікаво, з виходом тизера майбутня прем'єра не лише отримала назву, але й показала нових персонажів. За сюжетом, головними героями спін-офу стануть підлітки, які виросли в добре захищеному суспільстві, коли зомбі-апокаліпсис лише починався. Вони захочуть покинути територію, яка охороняється, щоб досліджувати світ, який захопили ходячі мерці.

Відомо, що прем'єра спін-оф "Ходячих мерців" запланована на весну 2020 року, проте точної жати поки що не називаються.

Спін-оф "Ходячих мерців": тизер дивитися онлайн