"Спинка" для кролика: хто став прототипом Джессіки Реббіт із культового фільму-фентезі

Мало хто знає, що всіма впізнаваний образ Джессіки Реббіт з кримінального фентезі "Хто підставив кролика Роджера" аніматори малювали з натури секс-символу 50-их – Віккі Дуган, яка наступного місяця святкуватиме 90!

Американська комедія режисерства Роберта Земекіса з'явилась на екранах понад 30 років тому. В день прем’єри, що відбулась наприкінці червня, глядачі не лише подивувались вмінню кінокоманди за допомогою оптики об’єднати в фільмі реальних і намальованих персонажів. У їхній пам’яті також ожила одна з найсексуальніших моделей століття – брюнетка Віккі Дуган.

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Анімована версія пристрасної жінки, передана здебільшого через спокусливі фігуру та вбрання Джессіки Реббіт, гармонійно вписалась у Мульттаун 50-их років. Адже вигаданий образ продемонстрував аудиторії витончену екстравагантність, що в ту епоху набирала стрімких обертів. Це вдалося художникові Маркові Мардеросьяну, аніматорам Расселові Холлу й Річарду Вільямсу.

Тож ким була американка, на мультверсії якої одружився кролик Роджер, чому в часи модельної кар’єри їй дали прізвисько "Спинка" та що сьогодні про образ розкутої Реббіт думає мода? Розповідаємо!

Початок кар'єри Віккі Дуган

У модельний бізнес уродженка Брукліна зі звичайної сім’ї (в якій її назвали Едіт Тукер) увірвалась в 16-річному віці. На той час дівчині вдалось виграти кілька конкурсів краси. Проте на цьому кар’єру манекенниці вона вирішила не закінчувати. Тому на початку 50-их амбіційна Віккі знімалась в кількох рекламних кампаніях і паралельно грала в кіно, отримавши першу (але не головну) роль у пригодницькій драмі "Із вічності". Однак в модельному занятті перспективній Дуган щастило куди більше, ніж із кіно. Потрібно було додати якоїсь родзинки, яка б вирізняла дівчину, коли та з’являтиметься перед папараці. І така знайшлась.



Віккі Дуган у класичному купальнику / Startface

Звідки прізвисько "Спинка"?

"А що я зроблю, коли в мене такі маленькі груди?" – відповідала на запитання журналістів та друзів Віккі Дуган тоді, коли виходила у світ із надмірно відкритою спиною. Проте вибір таких суконь не був ідеєю моделі. Одягати на світські події відверте вбрання майбутньому секс-символу 50-их запропонував голлівудський публіцист Мілтон Вайс. Саме він замовив для красуні три ексклюзивні плаття з кроєм, який майже повністю оголював місце над сідницями.



Оголена спина в сукнях – фішка Віккі Дуган / Telegraf

От звідси і прізвисько "Спинка". Мабуть, порада письменника, а в майбутньому рекламного агента Віккі, добряче зіграла на руку дівчині. В 1957 році краса й елегантність брюнетки зачепили засновника журналу "Playboy" Г’ю Гефнера. Він одразу запросив Дуган постати в спокусливих образах на сторінках знаменитого глянцю. А вона в свою чергу не відмовилась від такої пропозиції.



Віккі Дуган на сторінках Playboy 1957 року / Pinterest

Образ Джессіки Реббіт і вплив на моду

Згідно зі сценарієм кінокомедії "Хто підставив кролика Роджера", Джессіка Реббіт є дружиною вухатого, яка співає джаз у кабаре-клубі "Чорнила та фарби", а ще знімається в анімаційних фільмах компанії "Acme". На екрані вона постає високою пишногрудою рудоволосою красунею з "важкими" стегнами і свою сексуальність використовує задля досягнення успіху. Однак за зовнішньою маскою героїні ховається вміння бути вірною, ініціативною і мудрою. Минуло три десятиліття після першого показу фентезі, а гарячий образ цієї фатальної жінки досі не сходить із вуст стилістів та модних критиків.

Тих, хто працює у світі моди, приваблює об'ємна зачіска Джессіки, її сукня-бюстьє, яку сьогодні так часто обирають для відкриття та проведення офіційних заходів. Ще один атрибут – це довгі фіолетові рукавички, що підкреслюють вигини рук дівчини, а також туфлі на шпильці. До слова, анімованим персонажем надихались імениті дизайнери Доменіко Дольче й Стефано Габана, коли створювали весняно-літню колекцію одягу в 2007 році.



Вигаданий персонаж Джессіки Реббіт досі є об’єктом захвату у світі моди / Фото з соцмереж

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Найсексуальніші світлини

А зараз може бути по-справжньому гаряче! LifeStyle24 підібрав кілька промовистих образів Віккі Дуган, які демонструють її красу та фігуру, зокрема знамениту спину. Переглядайте!

Підбірка спокусливих фото з Віккі Дуган – прототипом Джессіки Реббіт із фільму "Хто підставив кролика Роджера"



​Віккі Дуган / Imagez.co



​Віккі Дуган / Pinterest



​Віккі Дуган / Esquire



​Віккі Дуган / Pinterest



​Віккі Дуган / Pinterest



​Віккі Дуган / Pinterest



​Віккі Дуган / Pinterest



Віккі Дуган / Flickr



Такою майже 90-річна Віккі Дуган є сьогодні / Getty Images