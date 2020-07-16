Одна з найвідоміших британських співачок та улюблениця королівської родини Еллі Голдінг тільки 11 місяців як заміжня. Та днями стало відомо, що вона вирішила переїхати до Лондона, залишивши чоловіка Каспара Джоплінга в їхньому маєтку в Оксфордширі.

Про це Еллі Голдінг відверто розповіла прихильникам в інстаграмі. Артистка вирішила не приховувати, що ще раніше мала намір оселитись в різних будинках, однак пандемія коронавірусу завадила їй це зробити. Наразі співачка мешкає в квартирі в Лондоні, а її чоловік – в Оксфордширі.

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Перед переїздом Еллі Голдінг дала інтерв'ю, в якому розповідала, що не є класичною британською дружиною. Співачка ще не готова стати мамою та хоче сконцентруватись на своїй творчості. Та після цих слів Еллі Голдінг поквапилась заспокоїти прихильників у мережі, зазначивши, що її шлюб не перебуває на межі розлучення.

Я кохаю свого чоловіка, але люблю і себе,

– заявила Еллі Голдінг.

Наразі в Лондоні співачка працює на новим альбомом, який вийде із назвою Brightest Blue. Та і Каспар Джоплінг має не менш важливу справу, яка потребує великої уваги: чоловік працює, щоб отримати ступінь магістра в Оксфордському університеті.

Що відомо про шлюб Еллі Голдінг

Арт-дилер Каспар Джоплінг зустрічається з Еллі Голдінг з 2017 року. Роман пари закрутився навесні, а вже за кілька місяців закохані підтвердили чутки про стосунки спільною поїздкою на острів Капрі.

Всього рік заможному британцю знадобився, аби освідчитись Еллі Голдінг. Весілля зіграли в перший день вересня 2019 року. На свято запросили чимало знаменитостей, які є друзями зірок: Кеті Перрі, Орландо Блума, Сієнну Міллер, Джеймса Бланта, а також представників королівської родини – принцес Євгенію та Беатріс з мамою Сарою Фергюсон.

Відомо, що з представниками монархії Еллі Голдінг дружить з підліткового віку. Окрім цього, співачка раніше зустрічалась з принцом Гаррі, тому її весілля у мережі та ЗМІ часто порівнювали з королівським.