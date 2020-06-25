Відома українська співачка NAVKA (справжнє ім'я – Марина Тимофійчук) дорогою на знімання нового кліпу потрапила у розбійний напад. Інцидент трапився у Миколаївській області. Зірка заявила, що відчувала загрозу життю.

Виконавиця разом із командою відправлялася на зйомки кліпу, які мали відбуватися на Херсонщині. Проте дорогою на локацію на автомобіль артистки напали. Про це вона повідомила на особистій сторінці у фейсбуці.

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Напад стався близько другої години ночі в Миколаївській області, Новоодеського району на автошляху Миколаїв-Благовіщенське. Марина розповіла, що розбійники підкинули невідомий залізний предмет під шини автомобіля. Довелося здійснити вимушену зупинку, після чого на знімальну команду намагалися напасти.

Я реально відчувала загрозу життю. По-перше, залізний предмет підкинули навмисно, а по-друге, нас оточила група незнайомих людей, які розмістилися з обох боків нашого автомобіля. Нам пощастило, бо був актор, який володіє кікбоксингом, а також наш партнер відео-продакшену Іоан Зенков, який має чорний пояс з карате. Хлопці швидко зорієнтувалися та змогли відбитись від нападників. Після цього я викликала поліцію,

– розповіла NAVKA.

Знаменитість закликала дівчат ніколи не їздити вночі самими. Вона зазначила, що така ситуація може статися будь з ким.

Якби не моя команда та чоловіки в машині, не знаю, що б було. Я почала ховати гаманець, документи та всі важливі речі. Наша машина була повністю наповнена дорогою знімальною технікою. Хочу, аби ця ситуація набула розголосу! Я нікому не можу побажати відчути це на собі і не хочу, щоб це сталось з кимось ще,

– написала виконавиця.

Співачка та її команда написали заяву в поліцію та наразі чекають вирішення ситуації. Зйомки кліпу перенесли. Працівники АЗС, яка розташована поблизу місця інциденту, зазначають, що це п'ятий випадок нападу за день.

Що відомо про співачку NAVKA?

NAVKA (справжнє ім'я – Марина Тимофійчук) – українська співачка, авторка пісень, поетеса. Вона є активною громадською діячкою. Підтримувала українських військових від початку АТО на Донбасі. Переломним моментом у її творчості стала пісня "Я нап'ся вина", яку артистка презентувала у 2016 році. Тоді вона зрозуміла, що Україна потребує економічного та соціального розвитку і почала писати позитивні пісні, не пов'язані з війною, що швидко ставали хітами.

NAVKA – #Татанці: дивіться відео онлайн