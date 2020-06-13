Солістка гурту ONUKA Наталія Жижченко 14 травня стала мамою первістка. Сьогодні, 13 червня, вона вперше показала фото свого сина Олександра.

На особистій сторінці в інстаграмі артистка оприлюднила світлину, якою замилувала мережу. Вона показала чуттєвий кадр свого маленького синочка, який з'явився на світ місяць тому.

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Перше фото сина співачки ONUKA

Виконавиця показала маленького синочка, який лежить на ліжку у стильній шапочці сірого кольору. Вона тримає у руках його маленькі ножки, на які й зроблено акцент у світлині. Також він одягнений в боді світлого кольору.

Такий кадр замилував мережу та викликав активні обговорення. За дві години прихильники співачки вподобали його майже 6 тисяч разів та залишили більш, ніж сотню захопливих коментарів.

Ой світ ясний

Поясни мої сни

В темному місці вони

Заквітають вночі,

– написала у публікації Наталія.



Син співачки ONUKA Олександр / Instagram / @onukaofficial