Фронтвумен гурту ONUKA Наталія Жижченко святкує четверту річницю весілля з музичним продюсером Євгеном Філатовим. Подружжя часто ділиться спільними фото, проте свої стосунки коментує досить рідко. Співачка пояснила, чому тримає особисте життя подалі від сторонніх очей та розкрила секрет сімейного щастя.

Чотири роки тому в українському шоу-бізнесі утворилося ще одне зіркове подружжя. Співачка ONUKA та музикант Євген Філатов зіграли весілля, а з нагоди річниці виконавиця опублікувала зворушливі кадри з церемонії на особистій сторінці в інстаграмі.

До теми ONUKA розповіла, чому приховувала свою вагітність від публіки

Для весілля творчі особистості обрали досить нестандартні образи. Так, замість розкішного весільного вбрання Наталія Жижченко приміряла довгу стриману сукню вільного крою, а замість вельону обрала вуаль. Наречений позував у сірому костюмі, який гармоніював з образом коханої.

За чотири роки подружнього життя зіркова сім'я поповнилася – ONUKA стала мамою сина, якого назвали Олександром на честь дідуся новоспеченої матусі. До слова, свою вагітність артистка тримала в таємниці до самих пологів. Тому до серії вітальних фото увійшли й кадри батьків зі своїм довгоочікуваним первістком.

Чому ONUKA не афішує стосунки з чоловіком?

Зірка відверто зізнається, що історію кохання з Євгеном Філатовим прагнула залишити лише для них двох, проте їхні стосунки стали приводом для публічного обговорення. Попри те, що пара досить часто публікує спільні фото в мережі, привселюдних зізнань у коханні знаменитості уникають. Справа в тому, що ONUKA сповідує принцип "щастя любить тишу".

Співачка запевняє, що справжні почуття розкривають не спільні романтичні фото, а підтримка коханої людини під час злетів та падінь: "Друг пізнається в біді, а жінка – в бідності". Саме це запорука справжньої близькості та спільного майбутнього.

Скажу, що стосунки, як на мене, це не про фото в мережі та гучні заголовки, стосунки – це про працю,

– пояснила ONUKA.